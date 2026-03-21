ШІ-дієти для підлітків / © Credits

Реклама

У світі, де відповіді на будь-яке питання знаходяться на відстані одного натискання кнопки, підлітки все частіше звертаються до ШІ-чатботів за порадами щодо харчування та схуднення. Це зручно, безплатно та, здається, сучасно. Проте чи дійсно це безпечно розповіло видання PsyPost.

Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Frontiers in Nutrition, популярні чатботи часто створюють дієти, які не відповідають базовим потребам підлітків і це може мати серйозні наслідки.

Чому підлітки шукають дієти в AI

Проблема зайвої ваги серед підлітків зростає у всьому світі. Разом із нею і бажання швидко знайти «ідеальний» план харчування. У теорії, правильний підхід включає фізичну активність, зміну звичок та індивідуальну консультацію дієтолога. Проте на практиці доступ до фахівців часто обмежений через вартість або нестачу часу. Саме тому багато підлітків звертаються до порад штучного інтелекту.

Реклама

Дослідження

Команда вчених перевірила, наскільки безпечні такі рекомендації. Було створено чотири типові профілі 15-річних підлітків із надмірною вагою та ожирінням. П’ять популярних ШІ-систем отримали просте завдання скласти триденне меню для схуднення. Результати порівняли з планами, які розробили професійні дитячі дієтологи.

Найтривожніший висновок — ШІ-дієти суттєво «не дотягують» до норми. У середньому підлітки недоотримували близько 700 калорій на день. Це приблизно як пропустити одне щоденне повноцінне приймання їжі. Для організму, який активно росте, це може призвести до порушення обміну речовин, гормональних збоїв і проблем із концентрацією та енергією.

Неправильний баланс

Ще одна проблема — перекіс у складі раціону. Замість збалансованого харчування ШІ пропонує менше вуглеводів (32–36% замість норми 45–50%), більше білків (до 24%) і надлишок жирів (до 45%). На перший погляд, це схоже на популярні «модні» дієти, проте для підлітків це ризиковано, адже нестача вуглеводів, це менше енергії, дефіцит клітковини призводить до проблеми з травленням, а надлишок білка веде до додаткового навантаження на нирки.

ШІ також не впорався з мікронутрієнтами. У різних планах одні вітаміни були у надлишку, інші ж у дефіциті, тож показники сильно відрізнялися залежно від програми. Це особливо небезпечно, адже підлітки й без того часто мають дефіцит заліза, кальцію та цинку.

Реклама

Чому ШІ помиляється

Причина доволі проста, бо штучний інтелект вчиться на інтернет-контенті, а не на медичних стандартах. Тому він часто відтворює популярні дієти, трендові поради та спрощені підходи. Одначе не враховує вік, фазу росту та індивідуальні потреби організму.

Експерти одностайні, що ШІ — допоміжний інструмент, але не заміна лікаря чи дієтолога. Особливо коли мова йде про підлітків, адже цей період критичний для росту, розвитку мозку та формування здорових звичок.

Штучний інтелект може мати вигляд як ідеальний «персональний консультант», але коли мова йде про здоров’я, особливо дитяче, важлива точність, а не зручність. ШІ-дієти можуть бути красивими на папері, але не завжди безпечними у реальному житті. Тому головне правило залишається незмінним, турбота про тіло — не експеримент, а відповідальність. І найкраще рішення тут не алгоритм, а жива експертиза.