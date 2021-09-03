Шість порад, як заохочувати дітей читати книжки

Знайома ситуація: батьки скаржаться на те, що діти не хочуть читати книжки.

Вихователька дитячого садочка із 25-річним стажем Тетяна Ільяшенко розповіла, як заохочувати дітей читати книжки.

Порада перша: особистий приклад

Починаємо з себе, дитина вас бачить з книжкою, ви читаєте. Багато хто забув про існування бібліотеки. Виділіть час, запишіть дитину, вона стане читачем. Розкажіть свою історію, як вас мама колись привела до бібліотеки, які ви читали книжки. Заведіть читацький щоденник, запишіть назву книжки, вигадайте рейтинги. Можливо, дитині сподобається не писати, а малювати, використовувати наліпки.

Якщо бібліотеки немає поруч, організуйте книжковий клуб із сусідами або друзями. Дайте цікаву назву: Читайлики, Чомучки, Оленчина бібліотека, Розумники тощо. Придумайте картинку, зробіть стенд із фотографіями читачів. До роботи треба залучити дітей, виберіть книжки, які пропонуєте читати. Знайдіть окреме місце, щоб було зручно брати книжки. Старшим дітям буде цікаво стати головним бібліотекарем. Це привід зустрітися щотижня, поспілкуватися. Дуже дієвий спосіб.

Порада друга: доступність

В доступній зоні лежать книжки, які підходять за віком дитини, не дуже багато. Це не виключає наявності дитячої бібліотеки в окремому місці.

Порада третя: регулярність

Читайте кожного дня, сторінку або дві, у дитини з’явиться потреба читати. Навчіть користуватися закладками, прищеплювати дбайливе ставлення до книги, цінувати її. Використовуємо різні способи, які закріплюють інтерес, наприклад читаємо по черзі по 3-5 хвилин.

Порада четверта: обговорюємо прочитане

Сподобався чи ні головний герой, це допоможе в розвитку мови, мислення.

Порада п’ята: заохочення

Заохочення - не підкуп, напевно, найпоширеніший спосіб мотивації. Але не використовуйте його постійно, краще домовлятися, виконувати свої обіцянки, щоб ваш особистий приклад надихав дитину. Які заохочення, вибирати вам, але обов’язково треба пояснити, що краще встигнути почитати влітку більше, а під час навчання залишиться вільний час.

Порада шоста: гра "Інтерв'ю"

Запропонуйте дитині уявити себе письменником. Журналістів цікавить ваша думка, які книжки подобаються. Потім дитина ставить запитання вам. Це допоможе згадати книжки, які вже прочитали, прізвище письменників. Гра “Вгадай казку за картинкою”. Вгадай книжку за першим абзацом, або останнім”, "Вікторина” та цікаві призи.

Діти повинні жити у світі краси, гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості (В. Сухомлинський).

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