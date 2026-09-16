Шкільна тривога: чому дитина не хоче йти на навчання / © Credits

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Час від часу хвилюватися через школу нормально: контрольна з математики, важлива презентація чи конфлікт із однокласником можуть викликати нервозність навіть у найспокійнішої дитини. Проте якщо страх і тривога регулярно заважають зайти до школи чи залишитися на уроках, варто звернути увагу на те, що відбувається насправді.

Фахівці видання Cleveland Clinic пояснюють, що уникання школи — не офіційний медичний діагноз, а стан, коли емоційний дистрес або тривога настільки сильні, що дитині важко регулярно відвідувати заняття. І це важлива різниця, бо дитина зазвичай не просто не хоче до школи, вона може хотіти там бути, але її страх виявляється сильнішим.

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З емоційним униканням школи чи її нерегулярним відвідуванням стикаються до 15% дітей шкільного віку. Це не про лінь або непокору, а про невпевненість і надмірну тривогу.

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Як зрозуміти, що дитині справді тривожно

Запідозрити проблему можна, якщо перед школою дитина часто плаче, влаштовує істерики чи вступає у суперечки, регулярно пропускає уроки, просить залишитися вдома чи телефонує протягом дня, щоб її забрали. Ще один поширений сигнал — цілком реальні фізичні симптоми, на кштал, головного білю, білю у животі та інші нездужання, для яких не знаходять медичної причини.

Що може стояти за відмовою йти до школи

Причини можуть бути різними. Іноді справа у булінгу, конфліктах із друзями чи страху не вписатися у колектив. В інших випадках дитину пригнічує навчальне навантаження, труднощі з певним предметом, оцінки чи майбутня контрольна. На ставлення до школи також можуть впливати складні події вдома, переїзд, розлучення батьків або фінансові проблеми. Тривога може посилитися й після тривалої перерви, наприклад, канікул чи хвороби. Серед можливих причин також страх за власну безпеку, тривожні розлади чи депресія.

Тому перший крок для батьків — не змушувати дитину «просто перестати боятися», а спробувати зрозуміти, що саме запускає тривогу. Без цього складно розв’язати проблему.

Розмова не про оцінки, а про почуття

Розмова тут має особливе значення. Замість загального «Як пройшов твій день?» краще ставити конкретні запитання, наприклад, що було найприємнішим, що виявилося найскладнішим, з ким дитина сиділа за обідом, що вона відчувала під час контрольної. Водночас важливо помічати не лише результат, а й зусилля. Якщо дитина боялася тесту, можна наголосити, що ви пишаєтеся тим, як багато вона працювала та що все одно пішла до школи, попри страх.

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Такий підхід допомагає формувати відчуття компетентності та упевненості у собі. Високі, але реалістичні очікування можуть мотивувати дитину долати труднощі, тоді як постійне зниження планки іноді лише закріплює думку, що вона не здатна впоратися.

Важливість сну

Дітям від 6 до 12 років зазвичай потрібно близько 9–12 годин сну на добу, а підліткам — 8–10 годин, причому оптимальними вважаються приблизно 9–9,5 години.

Допомагають стабільний час відходу до сну та пробудження, відмова від кофеїну, зокрема кави, газованих та енергетичних напоїв, а також відсутність телефона, телевізора та інших гаджетів у спальні. Активні заняття бажано припиняти щонайменше за годину до сну.

Не залишайте школу осторонь

Важливо також залучити школу, бо учителі, психологи, консультанти та адміністрація можуть помічати те, чого батьки не бачать удома. Відверта розмова допоможе зрозуміти, як дитина поводиться у класі, чи є проблеми з однолітками та що можна змінити, щоб навчальний день став для неї комфортнішим.

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Коли час звернутися до фахівця

Якщо дитина відмовляється від школи чи сильна тривога та фізичні симптоми тривають два тижні й довше, варто звернутися до педіатра чи фахівця з дитячого психічного здоров’я. Терапія може включати розмовну терапію, зокрема когнітивно-поведінкову, а в окремих випадках — медикаментозне лікування. Але універсальної пігулки від шкільної тривоги не існує, тож якщо причиною, наприклад, є булінг, необхідно працювати саме з цією ситуацією.

І головне — не знецінювати скарги на самопочуття. Тривога та страх здатні викликати цілком справжні фізичні симптоми. Якщо дитина щоранку перед школою говорить, що болить живіт або голова, не варто автоматично вважати це симуляцією. Консультація педіатра допоможе перевірити фізичний стан і зрозуміти, що стоїть за симптомами.

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