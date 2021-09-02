Шкільне харчування: чим годують дітей у навчальних закладах різних країн світу

Навчальний рік почався, і для багатьох батьків знову стало актуальним питання дитячого харчування в дитячих садках і школах. В Україні з цим питанням ситуація не найкраща, багато батьків скаржаться на обмежений раціон, та й і діти не дуже люблять їсти у шкільних їдальнях. Ми запитали у батьків різних міст світу про те, чим годують їхніх синів та доньок.

Німеччина (Берлін)

За дитяче харчування в німецькому Берліні платить держава, батьки можуть подивитися меню на тиждень на сайті кейтерингового сервісу і навіть вибрати один із запропонованих варіантів. Зазвичай, один варіант – страви з чимось м'ясним, а другий – щось вегетаріанське. Проте німецькі школярі все одно носять з собою ланч-бокси з дому, а з обов'язкового – порожня пляшка для води, яку можна набрати просто з-під крану у вбиральні.

Бельгія

У початкових класах бельгійських шкіл на сніданок дітям дають супи-пюре. А ось обіди платні і, кажуть, не дуже смачні. В деякі дні дають рибу, в інші – м'ясо, іноді це якесь вегетаріанська страва. Багато батьків вважають за краще давати дитині бокс з їжею з собою, зазвичай це якісь бутерброди або салат, але ніяким чином не цукерки або печиво. Дітям початкових класів (до 7-го класу) на території школи нічого не продають, перекуси вони носять з собою.

Азербайджан (Баку)

У дитячих садках Азербайджану, найчастіше в приватних, харчування схоже на те, до якого звикли українські діти. На сніданок дітям дають молочну кашу з грінками і чаєм або, як варіант, якусь сирну страву. На обід в обов'язкову програму входить суп (іноді на бульйоні, іноді овочевий) і щось м'ясне з гарніром на друге блюдо. Вечеря досить скромна: це може бути картопля пюре, хліб і чай. А ось перекуси відсутні.

США (Сан-Франциско, Каліфорнія)

У приватних дитячих садах Сан-Франциско дитина, зазвичай, приносить ланч-бокс з собою. Проте у кожному місті діють свої правила. У державних справи йдуть трохи інакше – тут годують сніданком (до уроків), ланчем на великій перерві та за необхідності вечерею в їдальні. Меню складається на місяць наперед і розвозиться їжа школами індивідуально упакованою. Про гарячі обіди, як звикли в Україні, не йдеться. Також ніхто не контролює те, що їдять діти, які приносять їжу з дому.

Іспанія (Герес)

В іспанських садах і школах діти платять за їжу самі, і зазвичай це повноцінні обіди, що включають в себе макарони з м'ясом, рис з овочами, на десерт – йогурти або булочки з шоколадним коктейлем. Також у дітей є можливість обідати вдома і брати з собою перекус. Але є і регламентоване правило: щодня діти приносять їжу одного типу, наприклад, понеділок – сендвіч, вівторок – йогурт, середа – крекери, четвер – фрукти, п'ятниця – вільний день, можна приносити все, що забажаєте.

Польща (Гданськ)

Найрізноманітніший раціон, мабуть, у польських дитячих садках. На сніданок у меню можна побачити кілька видів хліба з маслом, яйця, помідори, огірки, сир, какао і у вільному доступі завжди є питна вода. На обід готують супи на нежирному бульйоні (зазвичай, на індичці або курці), також в меню присутні спагеті з різними соусами, багато овочевих салатів, м'ясо і різні види тушкованих підлив. Як перекуси дають багато різних фруктів, зазвичай, сезонних.

Є низка країн, де дітей не годують у навчальних закладах взагалі. Це ОАЕ та Єгипет, Ізраїль і Канада. Мами з цих країн розповіли нам, що збирають їжу своїм дітям з собою. І тут два боки медалі: завжди знаєш, що твоя дитина з'їсть на обід, але завжди потрібно витратити час на те, щоб її приготувати.

Як бачите, в кожній державі свої правила і фінансові можливості, але, чим би не годували вашу дитину в навчальному закладі чи дитячому закладі, варто пам'ятати, що відповідальність за здоров'я дітей лежить зовсім не на шкільному кухареві, а на батьках. Адже хто, як не батьки, повинні прищепити своєму чаду правильні харчові звички.

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