Школяра нічого не цікавить: дієві способи мотивації дітей

Правда, що відсутність у дитини інтересів – психічний розлад?

Це правда, якщо йдеться про апатію – повну відсутність почуттів, емоцій, інтересу чи стурбованості щодо будь-чого. На щастя, у більшості випадків "відсутність інтересів" – це лише байдужість дитини до тих занять, які подобаються її батькам. Наприклад, дівчинку віддали на хореографію, бо її мама колись мріяла стати балериною. Якщо дитину не цікавлять різноманітні па та батмани – вона буде прогулювати заняття. Водночас, дитина може захоплюватись кіберспортом, або мріє стати художником у стилі аніме. Оскільки її батьки вважають ці заняття марною тратою часу, вони й надалі будуть стверджувати: "Нашу дитину нічого не цікавить!" Насправді дитину можна успішно розвивати завдяки тому матеріалу, який їй найбільше подобається.

Як це зробити?

Поясню на прикладі аніме, яке неймовірно популярне серед школярів. Скажіть дитині, що круто було б подивитись мультик мовою оригіналу. Ця ідея може зацікавити і дитина почне вивчати японську мову. Ефективно використати можна навіть захоплення TikTok. Запропонуйте сину чи доньці навчитись монтувати відео та зняти щось своє. Можете разом написати сценарій, підібрати тему та локацію для знімань. Як бачимо, постійне залипання у смартфоні, може трансформуватись у кілька корисних занять. Дитина отримає досвід, який стане їй у пригоді в майбутньому. Тож раджу батькам придивитись до безглуздих, на перший погляд, захоплень дитини та використати їх з користю.

Не у всіх дітей батьки користуються авторитетом...

Так. І це досить просто пояснити. Більшість батьків помилково вважають, що їхня основна функція у спілкуванні з дитиною – передача життєвого досвіду та безперервні повчання. Дитина швидко втомлюється від такого формату. Популярна порада "Щоб зацікавити дитину – навчайтесь разом з нею" – вже не працює. Не дивуйтесь, коли дитина відмовляється від вашої пропозиції разом вчити англійську або ходити на кулінарні курси. Річ у тім, що для сучасних дітей, власне як і для сучасних дорослих, авторитетами є експерти. Тому зацікавити дитину ви можете лише тим, що самі вмієте добре робити. Це може бути гра на гітарі, малювання, вміння плести браслети та ваші інші унікальні здібності, дитину може захопити неординарний вчинок дорослого.

Більшість сучасних дітей хоче бути блогерами, а не інженерами…

На жаль, це дійсно так. За статистикою, вісім з десяти українських родин дозволяють дошкільнятам та учням дивитися YouTube та TikTok. Блогери стають для школярів прикладом для наслідування, їм беззастережно довіряють. Діти й самі мріють стати популярними. І в цьому бажанні ми можемо знайти ще один спосіб для мотивації. Дуже дієвий та ефективний – створення контенту разом із дитиною.

Яким чином можна домовитись з дитиною про спільне створення контенту?

Щоб мотивувати дитину до знімань контенту, треба натякнути, що це зробить її більш популярною серед однолітків. Наразі балів у популярності додають соцмережі. В 9 випадках з 10, якщо ви запропонуєте дитині зняти якийсь цікавий контент для соцмереж – вона охоче погодиться. Але треба пояснити: щоб ділитись знаннями та вміннями з іншими – треба самому стати експертом. Тож, якщо дитина хоче зняти для друзів рецепт улюбленої піци, їй доведеться навчитись готувати самій. Насправді простір для творчості необмежений. Можна у стилі реп записати вірш Тараса Шевченка, який треба вивчити: це точно допоможе його запам'ятати. Якщо дитина знає закони фізики чи математики – хай пояснить їх для однокласників. Можна зняти екскурсію до музею і змонтувати коротке відео, щоб дитина поділилась враженнями з однокласниками. У цьому випадку батьки будуть сприйматись, як партнери у спільній справі, а не як нудні ментори, що люблять повчати.

Тетяна Серебрянська

Чи можна заохочувати дітей до діяльності, обіцяючи їм винагороду?

Звісно, матеріальна винагорода може бути стимулом до діяльності. Але якщо ця діяльність дитині не до душі – пригадаймо приклад з уроками хореографії – це, як то кажуть, кошти викинуті на вітер. Матеріальні винагороди треба використовувати для підвищення мотивації у справі, яка й так цікавить дитину. Наприклад, дитина навчається грати на гітарі. Пообіцяйте купити їй новий гаджет для гітари, або футболку з лого улюбленого рокгурту, якщо вона за тиждень опанує якусь композицію. Раджу застосовувати винагороди обмірковано. Не робити їх постійним стимулом та міксувати з іншими видами мотивації. В ідеалі треба навчити дітей отримувати задоволення від самого процесу виконання завдань. Адже кожне заняття прокачує скіли та робить дитину унікальною. Таким чином, реалізується головне бажання підлітків – виділятись серед однолітків.

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