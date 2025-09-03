Слабкий імунітет або збільшені аденоїди: як зрозуміти від чого хворіє ваша дитина / © www.credits

Перша думка за такої ситуації, що у дитини «слабкий імунітет», але насправді частою причиною затяжних і повторних захворювань є збільшені аденоїди. Лікар-отоларинголог Володимир Яцків наголошує, що аденоїди — це не вирок і не завжди операція. Головне — вчасно розпізнати проблему та звернутися до спеціаліста.

Що таке аденоїди

Аденоїди — це лімфоїдна тканина, розташована у носогорлі. Вони є частиною імунної системи дитини та допомагають організму боротися з інфекціями.

Зазвичай аденоїди найбільші у віці 3–7 років, а після 12–14 років починають поступово зменшуватися. Якщо вони надмірно збільшуються, то можуть викликати постійні хвороби та ускладнення.

Слабкий імунітет або проблеми з аденоїдами

Ознаки зниженого імунітету:

часті вірусні інфекції (понад 8–10 разів на рік у дошкільнят);

тривале відновлення після хвороб;

схильність до грибкових уражень, герпесу;

погане загоєння ран.

Ознаки збільшених аденоїдів:

дитина почала гірше чути чи перепитує;

постійно закладений ніс, навіть без нежитю;

нічний кашель, хропіння чи неспокійний сон;

за останні 3–4 місяці було 2 і більше отитів;

зміни у поведінці, наприклад, дитина швидше втомлюється, стає не такою уважною;

спостерігається зміна форми обличчя («аденоїдне обличчя» — відкритий рот, згладжені носогубні складки).

Діагностування аденоїдів

Найточніший спосіб перевірити їхній стан — ендоскопія носогорла чи огляд спеціальним дзеркальцем у ЛОР-лікаря. Це швидка та безболісна процедура, яка допомагає визначити ступінь збільшення та вибрати правильну тактику лікування.

Чи завжди потрібна операція

Ні. У багатьох випадках аденоїди можна лікувати консервативно:

протизапальними препаратами;

фізіотерапією (лазер, УФО, промивання носа);

санацією хронічних інфекцій (лікування карієсу, тонзиліту, гаймориту).

Операцію (аденотомію) призначають лише тоді, коли аденоїди значно заважають диханню, викликають часті отити чи затримку розвитку.

Небезпека зволікання

Якщо проблему ігнорувати, можуть виникнути ускладнення:

хронічний отит і втрата слуху;

неправильний прикус і деформація обличчя;

затримка мовного розвитку;

постійна втома та погіршення успішності у школі.

Що можуть зробити батьки

Спостерігайте за дитиною, якщо вона постійно дихає ротом — це сигнал.

Ведіть щоденник хвороб, як часто та з якими симптомами хворіє дитина.

Використовуйте зволожувач повітря вдома, особливо у сезон опалення.

Зміцнюйте імунітет, наприклад, правильне харчування, сон, прогулянки на свіжому повітрі.

Найголовніше — не займайтеся самолікуванням, а звертайтеся до ЛОР-лікаря.

Часті хвороби у дитини не завжди свідчать про слабкий імунітет. Іноді справжня причина — збільшені аденоїди. Чим раніше ви звернетеся до лікаря, тим більше шансів уникнути ускладнень і зберегти здоров’я малюка без операцій.