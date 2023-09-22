Смачно, цікаво, інтерактивно! Бренд «Живчик» долучився до сімейного фестивалю «Мамазліт на набережній»

Бренд «Живчик» вже традиційно підтримує проведення різноманітних соціальних, спортивних та благодійних заходів для українських родин. Тому з радістю став партнером сімейного фестивалю «Мамазліт на набережній», що відбувся 2 вересня 2023 року у Києві. Учасники фестивалю - родини з дітками, від немовлят до підлітків.

Кожен гість знайшов для себе цікаві та корисні заняття: яскраві фотозони, ігри, розваги, активності з улюбленими бренд-героями і безліч подарунків, зокрема і від бренду «Живчик».

«Живчик» — перший і єдиний в Україні бренд, який об’єднує напої з корисними властивостями. Соки у поєднанні з екстрактами ехінацеї, шипшини та обліпихи здійснюють сприятливий вплив на організм і насичують його вітамінами, зміцнюють імунітет, дивують неймовірним яблучним смаком та дарують щасливі моменти спілкування з найріднішими!

Гостей заходу приємно вразила бренд-зона «Живчик», на якій можна було зробити фото на згадку та відчути себе справжнім байкером. Не лише діти з радістю сідлали «залізного коня», а й батьки. Живі та яскраві кадри - спогади на все життя!

Справжньою зоною натхнення та творчості став арт-простір, у якому усі бажаючі могли отримати тимчасові татуювання із зображенням героїв Живчик, тематичний аквагрим та провести час за розмальовками чи просто відпочити на комфортних пуфах.

Також користувався шаленою популярністю активний квест від бренду. Діти із задоволенням проходили цікаві завдання, за виконання яких отримували різноманітні подарунки і улюблені напої «Живчик».

Але особливо запам’ятався учасникам заходу «Мамазліт на набережній» бренд-герой «Живчик». Він розважав дітей, фотографувався та танцював з ними, роздавав кольорові повітряні кулі та неабияк веселив всіх присутніх.

Було весело, захоплююче і радісно! Чисельність відвідувачів в день проведення заходу вражає! Близько 9000 осіб стали частиною фестивалю та мали нагоду посмакувати продукцією бренду «Живчик».