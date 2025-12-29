Соціальні мережі чи відеоігри: від чого підлітки втрачають концентрацію / © Associated Press

Батьки завжди переживали за «екранний час» своїх дітей, але тепер науковці підтвердили те, що багато хто підозрював: проблема зовсім не у відеоіграх. Головним чинником, який впливає на концентрацію підлітків, виявили соціальні мережі.

Дослідження, опубліковане у Pediatrics Open Science, тривало чотири роки та охопило понад 8 300 дітей віком від 9–10 до 14 років. Вчені відстежували, скільки часу вони проводять у соцмережах, дивляться відео чи телебачення і грають у відеоігри. Результат вразив, ті, хто щодня витрачав багато часу на соцмережі, поступово демонстрували ознаки зниження уваги, тоді як геймери чи фанати YouTube та телебачення не мали таких проблем.

Соцмережі постійно відволікають повідомленнями нагадуванням і новинами. Навіть думка про те, чи прийшло повідомлення, здатна перемикати увагу.

Чому соцмережі шкодять концентрації

Попередні роки «екранний час» вважався однорідним ризиком. Нове дослідження руйнує цей міф: важлива не кількість часу перед екраном, а те, як його проводять.

Соцмережі : швидка зміна контенту, безперервні вікна, які виринають, постійна потреба перевіряти лайки та коментарі. Підлітки несвідомо постійно перемикаються між завданнями, а це підвищує рівень стресу та розсіює увагу.

Відеоігри: навпаки, вони вимагають фокусування, планування, розв’язання проблем і стійкої концентрації. Ігри навіть можуть тренувати мозок, поки соцмережі його виснажують.

Хоча індивідуальні ефекти можуть мати невеликий вигляд, у масштабі тисяч або мільйонів дітей вони стають значущими. Соцмережі можуть частково пояснити зростання кількості діагностованих випадків СДУГ за останні 15–20 років.

Поради для батьків

Не весь час перед екраном однаково шкідливий. Активні ігри чи навчальні програми впливають на мозок інакше, ніж бездумне гортання соцмереж.

Помірність важлива. Чим більше часу щодня дитина проводить у соцмережах, тим вищий ризик проблем із концентрацією, особливо у підлітковому віці.

Дизайн соцмереж має значення. Платформи, створені для постійної взаємодії, особливо відволікають.

Залученість. Розмова з дитиною про те, як і навіщо вона користується соцмережами, допомагає створити здорові цифрові звички.

Це дослідження підкреслює важливість тонкої диференціації цифрової активності, а не однакового обмеження «всіх екранів». Розуміння різниці між соцмережами та іншими видами цифрового контенту дозволяє захистити мозок підлітків, але не позбавляти їх користі від технологій.