Інстаграм / © Associated Press

Соціальні мережі давно стали частиною життя підлітків, але разом із цим приходять і ризики. Алгоритми, які підбирають контент для стрічки, можуть непомітно показувати матеріали, які шкодять психічному здоров’ю, від постів про самопошкодження до тем, пов’язаних із харчовими розладами, про це розповіло видання RTÉ.

Таким чином, Meta, компанія-власник Instagram, прагне зменшити ці ризики та додати нові інструменти для батьків, щоб вони могли відстежувати пошукову активність власних дітей та своєчасно реагувати.

Як працюватиме нова функція

Сповіщення для батьків

Якщо підліток кілька разів протягом короткого часу намагається знайти терміни, пов’язані з самогубством або самопошкодженням, батьки отримуватимуть сповіщення. Повідомлення надходитиме через email, SMS, WhatsApp або у додатку Instagram залежно від контактної інформації батьків. Натиснувши на сповіщення, батьки побачать екран із поясненням і посиланнями на ресурси та гарячі лінії підтримки для підлітків.

Instagram підкреслює, що більшість підлітків не шукають шкідливий контент і коли це трапляється, платформа блокує такі пошуки та пропонує альтернативну підтримку.

Строки запуску

Планується, що першочергово функція з’явиться спершу для батьків у США, Великій Британії, Австралії та Канаді. В Україні та регіонах сповіщення стануть доступні пізніше цього року. Meta також розробляє подібні сповіщення для взаємодії підлітків з AI-чатами, які згодом з’являться.

Баланс безпеки та приватності

Щоб уникнути надмірних сповіщень, які можуть знецінити систему, Instagram встановив поріг кількості пошукових запитів, це означає, що сповіщення надсилатиметься лише після декількох повторних спроб у короткий проміжок часу.

Компанія бажає зробити алгоритм максимально безпечним і точним. Instagram наголошує, на забороні просування чи популяризації самогубства та самопошкодження. Контентом про проблеми підлітків можна ділитися, але він не показується неповнолітнім, навіть якщо їх підписки включають такі сторінки.

Instagram прагне зробити платформу безпечнішою для підлітків, надавати батькам інструменти для контролю та підтримки дітей у критичних ситуаціях. Це ще один приклад того, як технології можуть запобігати небезпечним ситуаціям, допомагати батькам залишатися на зв’язку та своєчасно реагувати.

Соціальні мережі залишаються частиною життя підлітків і їхня безпека — спільна відповідальність платформ, батьків і освітян.