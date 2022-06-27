Страх гучних звуків: як допомогти домашній тварині

На жаль, війна триває. Звуки вибухів можуть дуже лякати улюбленця і спричиняти значний стрес. Як допомогти тварині, розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лілія Лободіна.

Щоб тварина перестала боятися гучних звуків, виконуйте цей алгоритм дій:

Забезпечте всі умови, щоб улюбленець не відчував додатковий стрес.

Обирайте найспокійніші час та маршрути прогулянок. Поступово наближуйтесь до місць скупчення людей і доріг. Важливо, щоб собака знову поступово звикав до різних звуків.

Тренуйте улюбленця звуком поступово. Навмисно включаючи "тривожний" звук (неголосно) слід тренувати тварину, відволікаючи її увагу на себе, гру чи ласощі. Водночас поступово посилюється подразник і поступово скорочується дистанція між ним та твариною.

Будь-яку правильну дію обов'язково потрібно підкріплювати похвалою та ласощами.

На вулиці та вдома, якщо виникають гучні звуки, собак слід підбадьорювати: легкі поплескування по боках та погладжування, а також спокійний та впевнений голос "все добре". Але не слід хапати улюбленця та стискати його в обіймах, оскільки це має протилежний ефект.

Коли тварина не може впоратись зі страхом, застосовуйте заспокійливі засоби, але обов‘язково проконсультувавшись з ветеринаром.

У дорослих тварин страх звуків також може свідчити про проблеми зі здоров'ям. У дорослих собак частою причиною раптового страху є порушення роботи щитоподібної залози, неврологічні проблеми (пухлини головного мозку, епілепсія).

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