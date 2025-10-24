- Дата публікації
-
- Діти
- 114
- 3 хв
Страшні розваги: чому більшості дітей подобаються моторошні веселощі
Малюки, які регочуть, коли тато прикидається монстром. Підлітки, які дивляться жахи та накриваються ковдрою. Атракціони, від яких перехоплює подих. Чому дітям, від немовлят до старшокласників, так подобається те, що лоскоче нерви, спробуємо розібратися.
Нові дослідження психологів з Aarhus University (Данія), опубліковані у журналі Child Psychiatry & Human Development, показують, що 93% дітей відчувають задоволення від «ігрового страху» — тобто від ситуацій, які одночасно страшні й веселі.
«Ігровий страх»
Психологи називають це явище ігровим страхом або задоволенням від керованого переляку. І це не примха, а важлива частина розвитку дитини.
Якщо дорослі шукають «безпечний адреналін» у фільмах жахів чи на американських гірках, то діти отримують той самий ефект у грі в піжмурки, «лови мене, якщо зможеш» чи, пізніше, у страшилках перед сном. Страх у грі — це тренування емоційної системи. Діти вчаться відчувати небезпеку, але водночас розуміють, що вони у безпеці.
Як змінюється страх із віком
Дослідження охопило 1 600 дітей віком від 1 до 17 років. Батьки заповнювали детальні анкети, описували, які «страшно-веселі» активності подобаються їхнім дітям. Результати — дуже показові:
Малюки (1–4 роки) обожнюють фізичну гру: коли їх «лякають» батьки, грають у монстрів, ховаються під ковдрою.
Діти 5–10 років активно фантазують — їм подобаються страшні казки, рольові ігри з вигаданими чудовиськами.
Підлітки все частіше шукають адреналін у медіа: фільми, серіали, відеоігри чи навіть страшні історії у соцмережах.
Попри все, є одна константа: любов до швидкості, висоти та глибини — гойдалки, гірки, атракціони лишаються фаворитами у будь-якому віці.
Страх як спільна пригода
Найцікавіше, що «страшні веселощі» — це соціальна активність.
Молодші діти найчастіше переживають такі моменти поруч із батьками чи братами та сестрами.
Підлітки — з друзями, тож саме це зміцнює дружбу.
І лише ближче до дорослого віку з’являється бажання лякатися наодинці, наприклад, подивитися фільм жахів у темряві.
Психологи пояснюють, що страх, розділений з іншими, зближує. Коли ми переживаємо сильні емоції разом, мозок вивільняє дофамін і окситоцин — гормони радості та довіри. Тому діти інтуїтивно шукають «безпечний страх» у компанії, вони вчаться довіряти, регулювати емоції та справлятися зі стресом.
Навіщо дітям страх
Науковці вважають, що такий страх — природний спосіб тренування емоційної стійкості. У контрольованих умовах дитина вчиться:
розрізняти реальну небезпеку від уявної;
заспокоюватися після переляку;
справлятися зі стресом у безпечному середовищі.
І це справжній антистрес тренажер для майбутнього, такі діти виростають упевненішими, гнучкішими та здатними краще керувати своїми емоціями.
Коли страх — не розвага
Не всі діти реагують однаково на страх. Якщо дитина часто плаче, уникає певних ігор або не може заснути після страшних історій — це знак, що рівень страху перевищив межу «приємного хвилювання».
Поради:
не змушуйте дитину брати участь у тому, що її сильно лякає;
дозуйте контент — навіть казки чи мультики можуть бути надто інтенсивними;
обговорюйте побачене: що було вигаданим, а що — ні;
і головне — дайте дитині відчуття безпеки: обійміть, поговоріть, запевніть, що все гаразд.
Трохи страху — це не погано. Це частина розвитку, який допомагає дітям краще розуміти себе, свої межі та емоції. А головне — це нагадування дорослим, що навіть коли серце б’ється частіше та ви відчуваєте смак життя — це теж весело.