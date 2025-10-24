Страшні розваги: чому більшості дітей подобаються моторошні веселощі / © Associated Press

Реклама

Нові дослідження психологів з Aarhus University (Данія), опубліковані у журналі Child Psychiatry & Human Development, показують, що 93% дітей відчувають задоволення від «ігрового страху» — тобто від ситуацій, які одночасно страшні й веселі.

«Ігровий страх»

Психологи називають це явище ігровим страхом або задоволенням від керованого переляку. І це не примха, а важлива частина розвитку дитини.

Якщо дорослі шукають «безпечний адреналін» у фільмах жахів чи на американських гірках, то діти отримують той самий ефект у грі в піжмурки, «лови мене, якщо зможеш» чи, пізніше, у страшилках перед сном. Страх у грі — це тренування емоційної системи. Діти вчаться відчувати небезпеку, але водночас розуміють, що вони у безпеці.

Реклама

Як змінюється страх із віком

Дослідження охопило 1 600 дітей віком від 1 до 17 років. Батьки заповнювали детальні анкети, описували, які «страшно-веселі» активності подобаються їхнім дітям. Результати — дуже показові:

Малюки (1–4 роки) обожнюють фізичну гру: коли їх «лякають» батьки, грають у монстрів, ховаються під ковдрою.

Діти 5–10 років активно фантазують — їм подобаються страшні казки, рольові ігри з вигаданими чудовиськами.

Підлітки все частіше шукають адреналін у медіа: фільми, серіали, відеоігри чи навіть страшні історії у соцмережах.

Попри все, є одна константа: любов до швидкості, висоти та глибини — гойдалки, гірки, атракціони лишаються фаворитами у будь-якому віці.

Страх як спільна пригода

Найцікавіше, що «страшні веселощі» — це соціальна активність.

Молодші діти найчастіше переживають такі моменти поруч із батьками чи братами та сестрами.

Підлітки — з друзями, тож саме це зміцнює дружбу.

І лише ближче до дорослого віку з’являється бажання лякатися наодинці, наприклад, подивитися фільм жахів у темряві.

Психологи пояснюють, що страх, розділений з іншими, зближує. Коли ми переживаємо сильні емоції разом, мозок вивільняє дофамін і окситоцин — гормони радості та довіри. Тому діти інтуїтивно шукають «безпечний страх» у компанії, вони вчаться довіряти, регулювати емоції та справлятися зі стресом.

Реклама

Навіщо дітям страх

Науковці вважають, що такий страх — природний спосіб тренування емоційної стійкості. У контрольованих умовах дитина вчиться:

розрізняти реальну небезпеку від уявної;

заспокоюватися після переляку;

справлятися зі стресом у безпечному середовищі.

І це справжній антистрес тренажер для майбутнього, такі діти виростають упевненішими, гнучкішими та здатними краще керувати своїми емоціями.

Коли страх — не розвага

Не всі діти реагують однаково на страх. Якщо дитина часто плаче, уникає певних ігор або не може заснути після страшних історій — це знак, що рівень страху перевищив межу «приємного хвилювання».

Поради:

Реклама

не змушуйте дитину брати участь у тому, що її сильно лякає;

дозуйте контент — навіть казки чи мультики можуть бути надто інтенсивними;

обговорюйте побачене: що було вигаданим, а що — ні;

і головне — дайте дитині відчуття безпеки: обійміть, поговоріть, запевніть, що все гаразд.

Трохи страху — це не погано. Це частина розвитку, який допомагає дітям краще розуміти себе, свої межі та емоції. А головне — це нагадування дорослим, що навіть коли серце б’ється частіше та ви відчуваєте смак життя — це теж весело.