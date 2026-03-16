Струс мозку у дитини

Реклама

Коли ми чуємо про струс мозку, часто уявляємо професійний спорт, як то футбол або регбі. Але насправді такі травми трапляються значно частіше у звичайному житті, наприклад, під час ігор на шкільному подвір’ї, падінь з велосипеда чи навіть у дорожньо-транспортних пригодах.

Як пояснило видання RTÉ, саме через різноманітність симптомів батькам іноді складно зрозуміти, чи дійсно у дитини стався струс мозку. Саме тому важливо знати основні ознаки та алгоритм дій.

Що таке струс мозку

Струс мозку — це травма головного мозку, яка тимчасово змінює його роботу. Він може виникнути не лише від прямого удару по голові. Іноді достатньо сильного удару по тілу чи шиї, щоб мозок різко змістився всередині черепа. Це може викликати тимчасові порушення у роботі мозку, які проявляються різними симптомами.

Реклама

Основні симптоми струсу мозку

Важливо пам’ятати, що симптоми можуть з’явитися не тільки одразу після травми, а й через кілька годин або навіть днів. Найпоширеніші ознаки:

головний біль

запаморочення

нудота

проблеми з концентрацією

підвищена втома

чутливість до світла чи шуму

сплутаність думок

проблеми з рівновагою

При цьому кожен випадок струсу мозку може відрізнятися, тому дитина може відчувати лише частину симптомів.

Коли потрібно негайно звертатися до лікарні

Іноді травма голови може бути серйознішою, ніж звичайний струс. У таких випадках потрібно негайно звернутися до лікарні. Термінова медична допомога потрібна, якщо дитина:

має сильний біль у шиї

відчуває оніміння чи поколювання у руках або ногах

має дуже сонний чи дезорієнтований вигляд

втратила свідомість

має сильний чи нестримний головний біль

має судоми

починає блювати після удару

бачить подвійне зображення

Ці симптоми можуть свідчити про серйознішу травму мозку.

Реклама

Що робити, якщо ви підозрюєте струс мозку

Негайно припинити активність. Якщо травма сталася під час спорту чи гри, дитина повинна одразу припинити будь-яку фізичну активність. Повертатися до гри того ж дня не можна.

Уникати перевантаження. Після струсу мозку варто тимчасово обмежити яскраве світло, гучні звуки, використання смартфонів і комп’ютерів та відеоігри. Усе це може погіршити самопочуття.

Звернутися до лікаря. Дитину обов’язково має оглянути медичний фахівець, як от педіатр, невролог або спортивний лікар. Спеціаліст визначить чи дійсно це струс мозку, чи потрібні додаткові обстеження та як правильно відновлюватися.

Лікування струсу мозку

У більшості випадків струс мозку добре піддається лікуванню. Часто відновлення відбувається поступово:

симптоми з часом зменшуються

дитина поступово повертається до звичайного життя

іноді потрібні додаткові вправи, наприклад, вправи на рівновагу, когнітивні вправи для концентрації та спеціальні програми реабілітації.

Що може уповільнити одужання

Після струсу мозку деякі фактори можуть погіршити стан дитини:

тривале використання гаджетів

стрес і хвилювання

галасливі місця

надмірне фізичне навантаження

інтенсивне навчання без перерв

Тому лікарі рекомендують створити для дитини максимально спокійне середовище.

Як допомогти дитині швидше відновитися

Для правильного відновлення важливі прості речі, а саме, достатній сон, регулярне харчування, достатнє споживання води та поступове повернення до навчання й спорту. Головне правило — уникати повторних ударів по голові, поки мозок не відновиться.

Реклама

Експерти пояснюють це простою метафорою: після струсу мозку мозок працює, як телефон із розрядженою батареєю. Він може виконувати завдання, але швидше втомлюється. Тому дитині потрібно трохи відпочити, поступово повертатися до навчання та лише потім — до спорту.

Перехід між етапами має бути повільним. Якщо симптоми повертаються — потрібно зробити крок назад і дати організму більше часу.

Струс мозку у дітей трапляється частіше, ніж здається, та може виникнути навіть під час звичайних ігор. Головне для батьків — знати симптоми та не ігнорувати їх. Пам’ятайте, що мозок — найцінніший ресурс, тому після травми йому потрібно дати час і спокій для відновлення.