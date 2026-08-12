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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Діти
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Стильний міський рюкзак: як поєднати комфорт та моду в повсякденному образі Новини компаній

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Стильний міський рюкзак: як поєднати комфорт та моду в повсякденному образі

Рюкзак все більше виграє в конкуренції з сумкою у повсякденному житті через одну просту властивість: він тримає спину рівно, поки ти тримаєш каву та телефон в обох руках. 

Тренди сезону: які рюкзаки актуальні на вулицях міста

Технічна естетика – головний герой сезону. Щільний поліестер, rip-stop і нейлон; мінімалістичні силуети, функціональні деталі як частина дизайну. На гребені хвилі – карабіни, ланцюжки, паракорд, шнурівка, стяжки.

Колірний блокінг повернувся. Контрастні панелі, несподівані поєднання, кольори, які видно здалеку. Графіт з електриком, оливковий з теракотою, чорний з яскравим акцентом – вибирай настрій, а не просто колір.

Пастель – для тих, хто обирає ніжність як суперсилу. М'який лавандовий, припилений блакитний, персиковий; поєднання з текстурованими елементами (плюш, жата тканина). 

Мінімалізм як стиль життя. Однотонний рюкзак – це теж сильний вибір. Він не конкурує з образом та завершує його.

Персоналізація – найгарячіший тренд. Знімні бейджі, підвіски, брелоки. Один рюкзак – десятки варіацій. Сьогодні мінімалістичний, завтра з трьома підвісками й улюбленим героєм на бейджі. 

Чому міські рюкзаки Kite – це про тебе

Kite давно вийшов за межі шкільного та став актуальним і на навчанні, і у стріт-стайлі. Teens-колекція – це рюкзаки, які однаково доречні на парах і на прогулянці після них. 

По-перше, силует. Чіткий, структурований – рюкзак тримає форму.

По-друге, матеріали. Якісна тканина, яка виглядає стильно – і при цьому спокійно переживає щоденний марафон між універом, кафе та тренуванням.

По-третє, деталі. Карабіни, функціональні кишені, пуллери – все це не просто зручно, це частина естетики. Того самого «функціонального шику», який зараз на вершині.

І нарешті – різноманіття. Колірний блокінг, пастельні комбінації, графічні принти, лаконічні однотонні – колекція велика настільки, що знайти «свій» можна буквально за хвилину.

Як носити: три образи, які надихають

Образ 1: Casual but make it fashion. Широкі джинси, оверсайз футболка, білі кросівки – і рюкзак у кольоровому блокінгу як єдина яскрава деталь.

Образ 2: Soft aesthetic. Довга спідниця, трикотажний топ, балетки – і пастельний рюкзак, який робить образ легким та безтурботним. 

Образ 3: Street mode. Карго-штани, укорочена куртка, кепка – і технічний рюкзак з карабінами та зовнішніми кишенями. 

Маленький секрет великого стилю

Найстильніша річ у рюкзаку – це навіть не принт і не колір. Це те, як він сидить на спині. Рівно, щільно, зручно. Kite, до речі, подбав і про це: анатомічні лямки, правильна спинка, продумана конструкція. Виглядає гармонійно та відчувається комфортно.

Один рюкзак – нескінченність образів

Бонус для тих, хто дочитав: знімні підвіски та бейджі на рюкзаках Kite – це спосіб мати один рюкзак і щоразу виходити з «новим». 

Впевненість у якості: на усі шкільні рюкзаки Kite 2026 діє офіційна 3-річна гарантія від бренду.

Kite: свобода вибирати краще!

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