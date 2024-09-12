Топ-10 креативних запитань дитині замість традиційного: "Як справи в школі?"

Чи замислювалися ви коли-небудь, про що саме запитуєте дитину, коли вона повертається зі школи, та чи отримуєте вичерпну відповідь, адже правильно поставлене запитання може відкрити двері у життя школяра та спонукати його до змістовного діалогу.

Видання psychologytoday.com запропонували батькам залучити трохи креативності у будні, зокрема додати декілька добре продуманих запитань, які виведуть школяра на змістовну розмову. Головне — памʼятайте, що не треба ставити багато запитань одразу, інакше ваша цікавість може здатися допитом.

Стримуйте свої бажання вказувати дитині, що робити, або одразу критикувати за необдуману дію. Дитина має робити помилки та розуміти, що вдома отримає підтримку, а не критику. Дітям важливо знати, що помилок не варто соромитися.

Звичайно, можна кожного дня запитувати: "Як пройшов день у школі?" та навряд ви почуєте бажану відповідь. Лише отримаєте просту фразу — "все ок", і вона не зміниться, навіть якщо те саме ви будете запитувати декілька разів на день.

Якщо ви все ж таки хочете дізнатися, як справи у дитини, треба поставити їй кілька гарно продуманих запитань.

"Що було найкращим за сьогодні?"

Це запитання переносить фокус з повсякденних турбот на позитивні моменти. Попросіть дитину поділитися чимось цікавим, що сталося сьогодні. Це допоможе звернути її увагу на те, що навіть у щоденних справах є щось хороше.

"Що тебе сьогодні здивувало?"

Сюрпризи можуть бути різними — від несподіваних відкриттів у класі до нових ігор на перерві. Це запитання заохочує дитину поділитися цікавими подіями дня, які могли залишитися непоміченими.

"Хто сьогодні дійсно молодець?"

Це запитання допомагає розвивати соціальні навички та підкреслює важливість підтримки одне одного. Нехай дитина розповість про когось, чиї дії її вразили чи за кого вона потішилася. Це може бути однокласник, який отримав хорошу оцінку, або друг, який зробив гарний вчинок.

"Ти сьогодні пишався собою?"

Нехай дитина поділиться моментами, коли вона відчувала себе на вершині або коли зробила щось хороше та їй від того було приємно. Це може бути щось дріб’язкове, але визнання власних успіхів допомагає підвищити впевненість і заохочує до позитивної поведінки.

"Що могло б бути кращим сьогодні?"

Це запитання дає можливість дитині озвучити власні розчарування чи труднощі, які її спіткали, а це покаже вам, в чому треба підтримати дитину. Це запитання допоможе розвинути навички планування та розвʼязання складних ситуацій.

"Що нового ти сьогодні дізнався?"

Запитання про нові знання заохочує академічну зацікавленість і допомагає дитині поділитися тим, що її справді вразило або запам'яталося. Це запитання дозволяє їй розповісти про свої захоплення і, можливо, поглибити зацікавленість до навчання.

"У що ти грав на перерві?"

Перерва — важливий час для соціального та фізичного розвитку. Запитання про ігри та активності допоможе вам дізнатися про дружбу, командну роботу та соціальні навички вашої дитини. Ви зрозумієте, як вона проводить свій вільний час.

"Що ти гарного сьогодні зробив?"

Це запитання спонукає дитину згадати про свої добрі вчинки та який вплив вони мали на інших. Воно сприяє розвитку емпатії та альтруїзму, а також показує, що ви цінуєте доброту, а не лише шкільні досягнення.

"Що нового ти хотів би спробувати?"

Це запитання допомагає дитині замислитися над новими можливостями та власними інтересами. Це може бути новий гурток, активність або хобі.

"Що ти зробив сьогодні не так, як треба було?"

Помилки — частина навчального процесу. Це запитання допомагає дитині зрозуміти, що помилки — це можливість для розвитку, а не причина для сліз. Це запитання та подальший діалог має показати дитині, що треба бути відповідальним і вчитися на власних помилках.

Як створити середовище для відкритого спілкування з дитиною

Топ-10 креативних запитань дитині / Фото: Credits

Щоб розмови з вашою дитиною були ефективними та відкритими, важливо створити комфортні умови для спілкування.

Проявляйте щирий інтерес до того, що розповідає дитина. Підтримуйте зоровий контакт, кивайте та усміхайтеся. Дитина має розуміти, що ви її уважно слухаєте та вам не все одно.

Дайте дитині можливість відпочити після школи чи занять. Можливо, найкращий час для розмови — під час вечері чи після того, як вона відпочине. Не треба насідати із запитаннями одразу, як школяр переступив поріг дому.

Поставте кілька продуманих запитань замість безлічі одноманітних. Це допоможе уникнути відчуття допиту. Якщо дитина не хоче щось розповідати, не силуйте, а просто обережно змініть тему.

Діліться власними переживаннями та досвідом, щоб показати, що це нормально — говорити як про хороші, так і про неприємні моменти. Це створить атмосферу довіри.

Не давайте одразу поради. Натомість запитайте, що дитина планує зробити, щоб розв'язати проблему. Це допомагає відчувати відповідальність за свої рішення.

Іноді спілкування під час спільної діяльності, наприклад, малювання або гри, може бути менш напруженим. Дитина краще відкриється, коли зайнята чимось іншим.

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