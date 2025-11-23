Топ-10 продуктів, яких краще уникати під час грудного вигодовування / © Credits

Деякі продукти — абсолютно безпечні, інші ж здатні викликати безсонні ночі, кольки чи алергію у немовляти. Видання Tua Saúde розповіло, про продукти, яких варто уникати чи вживати з великою обережністю, щоб не зашкодити здоровʼю малюка.

Алкоголь

Алкоголь потрапляє у грудне молоко вже через 30–60 хв після вживання. Його концентрація майже повністю відповідає рівню алкоголю у крові мами. Для малюка це може означати:

сонливість або, навпаки, збудження;

порушення нервової системи;

ризик уповільнення психомоторного розвитку.

Також алкоголь може зменшувати кількість молока.

Якщо келих вина таки планується, краще попередньо зцідити запас молока чи почекати 2–3 години після однієї порції алкоголю.

Кофеїн

Кава, кола, енергетики, чорний та зелений чай, усе це накопичує кофеїн у дитячому організмі, адже малюки виводять його набагато повільніше. Надлишок кофеїну може викликати:

неспокій,

безсоння,

зниження рівня гемоглобіну.

Безпечна доза — до 200 мг кофеїну на добу, приблизно 1–2 чашки кави. Декаф може стати чудовою альтернативою.

Шоколад

У шоколаді багато теоброміну — «родича» кофеїну. 100 г шоколаду дають близько 240 мг теоброміну, а це може проявлятися у дитини як:

збудженням,

проблемами зі сном.

Безпечна норма — маленька порція, приблизно 25–30 г, на день.

Продукти з різким смаком

Часник, цибуля, спаржа та деякі спеції можуть змінити запах і смак молока. Дітям це не завжди подобається, інколи вони можуть відмовлятися від грудей. Якщо ви помічаєте дитячий «страйк», спробуйте на час обмежити такі продукти.

Надлишок солодкого

Цукор не дає нічого корисного ні мамі, ні дитині, лише калорії. Велика кількість солодкого може:

погіршувати якість молока,

знижувати концентрацію вітамінів і мінералів,

провокувати перепади енергії у мами.

Краще обмежити печиво, тістечка, газовані напої та цукерки.

Жирна та оброблена їжа

Трансжири здатні потрапляти у грудне молоко та змінювати його склад. Джерела трансжирів:

маргарин,

фастфуд,

напівфабрикати,

мікрохвильовий попкорн.

Вони можуть негативно впливати на розвиток нервової системи немовляти, тому краще мінімізувати їхнє споживання.

Сира їжа

Суші з сирою рибою, устриці, непастеризоване молоко — це потенційні джерела інфекцій. Хоча це не зашкодить малюкові напряму, харчові отруєння у мами можуть призвести до:

дегідратації,

зниження лактації.

Тож краще обирати лише продукти з перевірених місць.

Деякі види чаю

Не весь фіточай — безпечний. Деякі рослини здатні зменшувати кількість молока та викликати побічні реакції у малюка.

До «заборонених» належать лемонграс, орегано, петрушка, м’ята перцева, женьшень і бадьян. Якщо хочете трав’яний чай, краще порадитися з лікарем.

Потенційні алергени

У період грудного вигодовування дитина «знайомиться» з безліччю речовин через молоко. Найчастіше реакції викликають:

молоко та молочні продукти,

яйця,

горіхи,

соя,

пшениця,

кукурудзяний сироп.

Симптоми алергії у немовлят:

почервоніння шкіри,

висипи,

свербіж,

діарея чи запор.

У такому випадку продукт слід тимчасово виключити та порадитися з педіатром.

Аспартам

Штучний підсолоджувач, який у тілі матері розпадається на фенілаланін — небезпечний для дітей із фенілкетонурією. Безпечнішою альтернативою може стати стевія.

Що можна їсти

Секрет ідеального раціону мами, яка годує простий — це баланс білків, корисних жирів і складних вуглеводів. У щоденному меню варто мати:

білки: індичка, курка, риба, яйця, бобові;

вуглеводи: цільнозерновий хліб, каші, картопля;

жири: оливкова олія, авокадо, горіхи (у разі відсутності алергії).

Та головне — прислухатися до своєї дитини. Кожен малюк реагує по-своєму, тож часто саме мама краще інших помічає, що для її дитини комфортно, а що — ні.