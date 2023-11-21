Топ-20 корисних продуктів для дитячого харчування

Перший прикорм – це завжди дуже зворушливо й відповідально, особливо якщо ви молоді батьки. Для тих, хто хоче годувати дитину лише правильною та здоровою їжею, StoryToHear склав список 20 найкорисніших для дітей продуктів.

Але, звісно, перш ніж годувати новонародженого чимось із цього списку, варто проконсультуватися з педіатром.

Збагачені залізом рисові пластівці

Дитячі каші – чудове джерело вуглеводів, більше того, це гарна їжа для дітей, коли їм лише 5 місяців, оскільки в цьому віці вони ще не можуть їсти м'ясо. Спробуйте додати трохи фруктового пюре, щоб полегшити перехід від молочної дієти до цілісних продуктів. Рисова каша менш алергенна, порівнюючи з іншими зерновими.

Горох

Аж чотири грами білка та клітковини містяться в половині склянки гороху – це вдвічі більше, ніж у більшості інших овочів. Він також є багатим джерелом вітаміну А, який чудово підходить для дітей, які ростуть, тому що добре впливає на зір та імунну систему. Пропонуйте дитині горохове пюре.

Яйця

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Одним із гарних джерел вітаміну B12 є яйця. Вони також є чудовим джерелом білка, омега-жирних кислот і холіну, який важливий, оскільки він підтримує кілька функцій мозку, як-от настрій, пам'ять і контроль м'язів.

Кокосова олія

Кокосова олія протягом століть мала славу чудодійної. Це одне з небагатьох джерел жирів, які містять тригліцериди із середньою довжиною ланцюга, а це означає, що вони швидше забезпечують організм енергією. Вона також містить лауринову кислоту – речовину, що утворює в організмі монолаурин. У Медичному центрі Нью-Йоркського університету наголошують, що це необхідно для знищення певних небажаних патогенів. Він також має величезну користь для серця.

Чорниця

Чорниця є одним із найкращих постачальників антиоксидантів, які захищають організм вашої дитини від вільних радикалів. Згідно з багатьма дослідженнями, що заслуговують на довіру, чорниця також допомагає покращити роботу мозку. Було виявлено, що антоціани та антиоксиданти, які містяться в них, покращують чутливість до інсуліну, знижуючи ризик розвитку діабету. Пюре з чорниці буде чудовим десертом для малюка.

Помідори

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Помідори містять лікопін – антиоксидант, який відповідає за червоний пігмент томатів і захищає від вільних радикалів та пошкоджень від ультрафіолетових променів. Обов'язково зробіть пюре, перш ніж годувати дитину.

Квасоля

Квасоля робить для організму дуже багато: від забезпечення здоров'я товстої кишки завдяки багатій клітковині до збільшення кількості здорових кишкових бактерій. Однак вам варто зачекати 6 місяців, перш ніж вводити боби до раціону вашого малюка, і треба правильно приготувати їх.

Мускатний гарбуз

Банан – не єдиний фрукт, багатий на калій. Мускатний гарбуз навіть кращий, у ньому більше калію, ніж у банані. А також, що дуже важливо, в ньому менше цукру, але він доволі солодкий на смак. Гарбуз також має безліч інших корисних ревочин, як-от марганець і вітаміни B5 та B6.

Яловичина

Ми всі знаємо, що яловичина – це білок і залізо. Але також це цинк, який є важливою поживною речовиною для зростання та відновлення, що також допомагає згортанню крові та імунній функції. Серед інших переваг – декілька вітамінів групи B, включно з В12. Зачекайте, поки дитині виповниться шість місяців, а потім зробіть пюре з подрібненого м'яса.

Жирна риба

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Жирна кислота омега-3 сприяє здоров'ю мозку, шкіри та сітківки очей. Лосось багатий на всі корисні властивості омега-3 у великих кількостях. У шість місяців ваше маля цілком може насолоджуватися цією рибою в пюре.

Йогурт

Йогурт є відмінним джерелом фосфору, який важливий для міцних кісток і зубів, побудови ДНК та РНК, а також сприяє зростанню клітин і тканин. Це також допомагає збільшити кількість корисних кишкових бактерій, а ще збагачує організм великою кількістю кальцію та білка. Найкраще підійде простий йогурт, а з додаванням фруктового пюре ви отримаєте справжні ласощі.

Авокадо

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Ми знаємо, що авокадо багате на корисні жири і безліч вітамінів, але воно також є одним із небагатьох фруктів, що містять білок. В одному його 200-грамовому шматочку міститься близько 4 грамів. Авокадо багате на мононенасичені жири, які корисні для серця і можуть допомогти запобігти розвитку діабету. Зрештою, авокадо багате на вітаміни.

Броколі

Броколі є чемпіоном із вмісту клітковини й білка та 65% рекомендованої щоденної норми вітаміну С. Всього цього більш ніж достатньо, щоб у вашої дитини була міцна імунна система. Броколі продовжує перемагати завдяки багатому джерелу фолієвої кислоти, заліза, калію та бета-каротину.

Кіноа

Кіноа містить лізин, одну з незамінних амінокислот і будівельний матеріал для організму. Також було виявлено, що вона допомагає зменшити занепокоєння та рівень гормону стресу кортизолу. Цей чудовий лізин також може допомогти організму краще засвоювати й утримувати кальцій, який важливий для зростання кісток вашої дитини.

Банани

Вуглеводи є чудовим джерелом енергії та корисні для роботи мозку й тіла. Це чудова їжа, з якою можна познайомити новонародженого під час переходу на тверду їжу. Це допомагає йому рости і вчитися швидше, ніж однолітки. Банани також містять вітаміни B6 і C, марганець, клітковину та калій.

Курка

Як й інші білки птиці, курка містить вітамін B6. Він необхідний для здоров'я серця та виробництва гемоглобіну, який може допомогти запобігти анемії.

Морква

Коли ви бачите помаранчевий або жовтий колір продуктів харчування, це ознаки бета-каротину. Це антиоксидант, який сприяє зростанню. Після перетравлення бета-каротин перетворюється на вітамін А, який корисний для здоров'я шкіри та очей вашої дитини, а також для зміцнення імунної системи.

Цитрусові

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Цитрусові чудово підходять для дітей. Вони не просто приносять задоволення смаковим рецепторам, але й мають величезну користь для здоров'я. Вони містять велику кількість вітамінів (особливо вітаміну С) і мінералів, а також рослинних сполук, як-от ефірні олії та антиоксиданти, а також флавоноїди, які допомагають зменшити запалення.

Овес

Овес чудово підходить для дітей, оскільки він містить фітохімічні речовини, білок і мінерали, а також розчинну й нерозчинну клітковину, яка необхідна як для здоров'я травного тракту, так і для уповільнення травлення і запобігання стрибкам цукру в крові.

Сир

Лише один шматочок сиру містить 0,08 г рибофлавіну (вітаміну B2). Цей вітамін допомагає організму використовувати енергію, а також перетворювати макроелементи, як-от вуглеводи, в енергію. Це також хороше джерело білка та кальцію.

Таким чином, якщо ваш педіатр схвалить ці продукти, ви зможете скласти смачне, різноманітне й корисне меню для вашої дитини, в якому буде все необхідне для зростання і розвитку.

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