Топ-3 вправ, щоб допомогти немовляті триматися на руках

Коли малюку 5-6 місяців, він починає активно вдосконалювати свої навички тримання на руках. Це важливий етап фізичного розвитку, який допомагає зміцнити м’язи рук, плечей та спини, а також готує дитину до наступних етапів рухової активності, зокрема повзання та сидіння.

На сторінці otmarissa порекомендували кілька простих, але ефективних вправ, які допоможуть немовляті відштовхуватися на руках. Вони варіюються за рівнем складності та можуть виконуватися у домашніх умовах.

Гра на похилій поверхні (найнижчий рівень складності)

Використання нахилених поверхонь дозволяє немовляті поступово навчитися використовувати власну силу рук для відштовхування.

Диванна подушка. Покладіть дитину на живіт на подушку, підперту іншою подушкою під кутом. Це допоможе малюку навчитися використовувати руки для опори.

Передня панель ходунка. Деякі дитячі ходунки дозволяють дитині спертися на передню панель і відштовхуватися.

Стіл для занять зі знятими 2/4 ніжками. Використовуйте столик для малювання чи гри, знявши пару ніжок, щоб він був під нахилом. Це дозволяє дитині спиратися на руки та підіймати голову.

Гра на піднятій поверхні (середній рівень складності)

На цьому рівні використовується тверда основа, яка забезпечує стійку, але все ж комфортну опору для дитини.

Тверда подушка. Використання подушки середньої жорсткості допоможе немовляті краще контролювати рівновагу.

Коробка чи табурет. Покладіть дитину животом на стійку коробку чи низький табурет, щоб вона могла спертися руками та поступово навчитися підіймати тулуб.

Забезпечте підтримку на стегнах і колінах. Це допоможе немовляті відчути себе впевненіше та уникнути дискомфорту.

Гра на твердій подушці (найскладніший рівень)

Ця вправа допомагає малюкові навчитися краще контролювати свої рухи та активно використовувати руки для підіймання.

Покладіть подушку під груди. Це змушує дитину витягувати руки вперед і використовувати їх для підтримки рівноваги.

Підтримка на стегнах. Якщо малюкові важко, обережно підтримуйте його за стегна, щоб допомогти зберегти баланс.

Привертайте увагу. Використовуйте іграшку чи інші цікаві об’єкти, щоб стимулювати дитину підіймати голову та відштовхуватися руками.

Поради для батьків

Робіть вправи регулярно. Короткі щоденні заняття дадуть кращий результат, ніж рідкісні, але тривалі тренування.

Слідкуйте за настроєм дитини. Якщо малюк втомився чи вередує, краще зробити перерву та повторити спробу пізніше.

Створіть безпечне середовище. Використовуйте м’які покриття, килимки чи подушки, щоб уникнути ударів і падінь.

Заохочуйте успіхи. Усмішки, похвала та обійми допоможуть малюку відчувати себе впевнено та продовжувати розвивати свої навички.

Розвиток м’язів рук – це важливий крок у фізичному розвитку малюка. Регулярні вправи допоможуть йому навчитися краще контролювати своє тіло та підготуватися до нових досягнень, таких як повзання та ходіння. Залучення гри та веселих моментів зробить цей процес приємним як для дитини, так і для батьків.

Ми також писали про те, як комунікувати з дитиною ще до того, як вона почне розмовляти.

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