Топ-5 лайфгаків, як зібрати гарний шкільний ланчбокс / © Credits

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Повернення до школи — це не лише нові зошити та пошук форми, для батьків це ще й щоденний квест із ланчбоксом, а саме, вигадати, приготувати, запакувати та бажано так, щоб дитина справді захотіла все це з’їсти, розповіло видання RTÉ.

Головний секрет — не проводити всі вихідні біля плити, а трохи підготуватися наперед. Нарізані овочі, готові перекуси чи кілька домашніх смаколиків із морозилки можуть суттєво скоротити ранкову метушню.

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Влаштуйте недільну підготовку

Не залишайте підготовку ланчбоксу на ранок понеділка. У вихідні виділіть трохи часу, щоб скласти приблизне меню на тиждень, нарізати фрукти та овочі, підготувати перекуси чи зробити щось, що можна заморозити.

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Не потрібно готувати все одразу. Навіть невелика підготовка наперед означає менше справ у ті 20 хв, коли вся родина одночасно намагається вийти з дому.

Зробіть список того, що їсть дитина

Один із найпростіших хитриків — записати улюблені продукти дитини та прикріпити список на холодильник. Сендвічі, роли, паста, сир, йогурт, фрукти, овочі, домашня випічка — усе, що вже перевірено та гарантовано не повернеться додому.

Такий список рятує вранці, коли фантазія закінчилася, а питання що покласти, звучить уже третій день поспіль.

Передайте дитині частину влади

Ланчбокс не обов’язково має бути виключно батьківською турботою. Запропонуйте дитині самостійно вибрати кілька продуктів зі списку улюбленого.

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Це дає відчуття контролю та залученості й підвищує шанси, що після школи ви отримаєте порожній контейнер, а не повний набір їжі, яку дитина «забула» з’їсти.

Плануйте закупи

Спочатку вирішіть, що дитина їстиме протягом тижня, а вже потім складайте список продуктів. Такий підхід працює краще, ніж спочатку заповнити холодильник, а потім намагатися придумати, що з нього приготувати.

Визначили меню, перевірили, що вже є вдома та докупили необхідне. Просто, але саме така схема економить час і зменшує кількість імпульсивних закупів.

Морозилка

Домашні мафіни, печиво чи інші перекуси можна готувати одразу партією та заморожувати. Потім достатньо дістати потрібну кількість напередодні і ранковий ланчбокс майже готовий.

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Наприклад, якщо обрати мафіни з яблуком, бананом і морквою. У холодильнику вони можуть зберігатися до трьох днів, а у морозилці до трьох місяців. Тобто одна велика домашня випічка може виручати вас не один шкільний ранок.

Отже, головний лайфгак простий, а саме, плануйте меню, залучайте дитину, використовуйте морозилку та не вимагайте від себе щоденних кулінарних подвигів.

Варіанти мафінів для ланчбоксу

Шоколадні мафіни з вишнею та рідкою начинкою

Шоколадні мафіни / © Credits

Рецепт, який об’єднує ніжне тісто, соковиту вишню та розкішну шоколадну начинку. Це не просто десерт, а маленький ритуал радості, який можна легко повторити вдома.

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Кукурудзяно-яблучні мафіни

Кукурудзяно-яблучні мафіни / © Associated Press

М’які, ароматні, з легкою хрумкістю кукурудзяного борошна та ніжною солодкістю яблук, ці мафіни стануть вашим новим фаворитом осіннього сезону.

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Мафіни з ягодами та шоколадом

Мафіни з ягодами / © Credits

Ці мафіни з ягодами та молочним шоколадом мають надзвичайно ніжну текстуру, яскраву ягідну кислинку, шматочки шоколаду та хрусткий крамбл зверху.

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