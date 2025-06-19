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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Діти
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
4 хв

Топ-7 найпоширеніших нездорових наративів для дітей

Чи знали ви, що ключові переконання про себе, інших і світ ми формуємо до 7 років. Це не просто уявлення чи настрої — це наративи, тобто внутрішні історії, які визначають, ким ми себе вважаємо, чого очікуємо від людей та як реагуємо на виклики.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Топ-7 найпоширеніших нездорових наративів для дітей

Топ-7 найпоширеніших нездорових наративів для дітей / © www.credits

Уявіть, що у кожного з нас із дитинства у голові звучить певна історія про себе: «Я добрий та сильний» чи навпаки — «Я завжди винен», «Мене не можна любити». Ці внутрішні наративи формуються дуже рано — до 7 років — і часто залишаються з нами на все життя. Вони впливають на самооцінку, стосунки, вибір друзів, реакцію на труднощі й навіть на те, як ми любимо.

На жаль, багато таких «історій» — хибні та болючі. І навіть найтурботливіші батьки можуть ненавмисно закласти у дитині відчуття провини, непотрібності чи страху перед почуттями. Видання Psychology Today розповіло про 7 найпоширеніших нездорових наративів, які виникають у дітей — часто непомітно для батьків, але з потужним довготривалим впливом.

«Це моя провина. Я винен»

Звідки береться:

  • Природній егоцентризм дитини — дитина вважає, що вона є центром всього.

  • Потреба бачити батьків «ідеальними» — тому простіше звинуватити себе, ніж визнати, що мама чи тато можуть помилятись.

Приклади:

  • Розлучення батьків — «Це через мене»

  • Покарання чи холод — «Я поганий»

«Я погана дитина. Мене не можна любити»

Ядро цього наративу — сором, тобто не «я вчинив погано», а «я — поганий».
Постійна критика («Що з тобою не так?!») або невдоволення навіть дрібницями може формувати у дитини відчуття власної меншовартості.

Наслідок:

Низька самооцінка, страх виявляти себе, потреба у постійному схваленні чи, навпаки, агресивна захисна поведінка.

«Я нікому не потрібен»

Джерело:

  • Брак уваги, зв’язку чи часу з боку батьків (навіть вимушений — через роботу чи стрес).

  • Постійні конфлікти з однолітками чи булінг.

Як це проявляється:

  • Дитина уникає соціальних контактів,

  • «Я все одно їм не подобаюсь»,

  • «Я завжди один»

«Краще ніколи не злитися»

Формується, коли:

  • Дорослі часто вибухають емоціями, кричать, лякають.

  • Дитина бачить, що злитися — це «погано» та ніколи не вчиться регулювати цю емоцію.

Наслідок:

  • Придушення злості — накопичення — зриви

  • Або повне уникання конфліктів навіть ціною власного щастя

«Почуття — це страшно. Краще їх не мати»

Як формується:

  • Коли дитину не підтримують у сильних емоціях (сум, страх, гнів), вона не вчиться з ними справлятися.

  • Якщо батьки ігнорують, применшують або соромлять за сльози — емоції сприймаються як щось небезпечне чи неприпустиме.

Приховані прояви:

  • Дитина здається «холодною», «байдужою»

  • Або вибухає емоціями та не розуміє, що з нею коїться

«Мої потреби не важливі»

Причини:

  • У родині є брат або сестра з особливими потребами.

  • Батьки фізично чи емоційно виснажені.

  • Часте «Почекай», «Потім», «Зараз нема часу».

Формується наратив:

«Я вимагаю забагато», «Я тягар», «Я маю бути зручним»

«Я маю все контролювати, інакше буде страшно»

Чому виникає:

  • Дитина почувається маленькою та безсильною.

  • Щоб компенсувати це, вона створює ілюзію контролю: бути «ідеальною», «сильною», «ніколи не плакати».

Наслідки:

  • Надмірна тривожність

  • Страх перед змінами

  • Перфекціонізм

Як батькам допомогти дитині створити здорові наративи

Назвіть почуття

  • «Тобі страшно. Це нормально боятись уколу.»

  • «Ти засмутився, бо я не змогла почитати з тобою книгу — і це зрозуміло.»

Назвіть наратив

«Може здалося, що я на боці лікаря, а не твоєму. Але я завжди за тебе. Я тут, щоб тебе захистити.»

Починайте «ремонт» стосунків після кризи

П’ять кроків до емоційного відновлення:

  1. Опишіть ситуацію з погляду дитини

  2. Підтвердьте її почуття («Я тебе чую»)

  3. Візьміть відповідальність за свою роль

  4. Поясніть, як плануєте діяти

  5. Уточніть факти (розвінчайте хибні висновки)

Наприклад:

«Твій брат зараз часто потребує моєї допомоги. Але це не тому, що ти менш важлива. І тебе я дуже сильно люблю.»

Створюйте здорові наративи

  • Регулярно помічайте та проговорюйте позитивні дії дитини

  • Не перебільшуйте, а давайте «докази любові» — «Мені дуже сподобалось, як ти допоміг сьогодні з серветками — ти дуже уважний та дорослий.»

  • Повторюйте це щодня — зцілення від наративу — процес, а не момент.

Навіть якщо у вас не завжди виходить бути «ідеальним» батьком або мамою — ви можете бути достатньо хорошими, щоб дати дитині фундамент любові, підтримки й здорового самовідчуття.

Коли дитина чує, що її почуття важливі, що вона заслуговує на любов і прийняття не за досягнення, а просто так — вона формує міцний та здоровий внутрішній наратив. Це не гарантія від проблем, але це надійний «компас», з яким вона пройде через усе життя впевнено та з любов’ю до себе.

Нездорові наративи можна змінити. Потрібно не бути ідеальним батьком чи мамою — достатньо бути уважним, чутливим і готовим до діалогу.

Те, як ви щодня говорите з дитиною, — це не просто розмова. Це — майбутній внутрішній голос вашої дитини.

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