Топ-9 вправ, щоб ваше немовля навчилося перевертатися

Деякі діти самостійно вчаться перевертатися у віці від 4 до 6 місяців, а іншим потрібно трохи допомогти й зробити це можна простими вправами.

Педіатриня Marissa Penny показала на своїй сторінці декілька вправ для малечі, які допоможуть дитині швидше навчитися перевертатися. Ось кілька вправ, які варто спробувати, а почати їх робити ви можете з 3+ місяців.

Розгойдування з боку в бік. Покладіть маля на спину, на рівні животика тримайте його ручки та ніжки та обережно розгойдуйте дитя з боку і бік. Практика з допоміжним катанням. Покладіть маля на спинку та тримаючи його за ніжки, переверніть на животик. Потім поставте маля на ліктики, щоб дитя себе трохи потримало на животику з вашою підтримкою. Повільний підйом з нахилу, з допомогою. Покладіть дитину на поверхню з нахилом (можна підкласти подушку) і тримаючи маля за руки, допомагайте йому сісти. Далі повільно кладіть знову на спинку. Повільний підйом з рівної поверхні, з допомогою. Покладіть дитину на рівну поверхню та притримуючи за руки допомагайте сісти. Гра в положенні лежачи на боці. Покладіть дитину на рівну поверхню, на бік, притримуючи спинку та дайте якусь іграшку, щоб немовля звернуло на неї увагу і, можливо, спробувало погратися. Забавки на животику. Покладіть немовля на животик, а перед ним поставте дзеркало або предмет, з поверхнею що відображає. Візуальне відстежування. Покладіть дитину на спинку, візьміть його улюблену іграшку та спробуйте привернути нею увагу маля. Іграшкою водіть з боку в бік. Візуальне відстежування з поворотом. Продовжуйте робити попередню вправу, але тепер, коли заводите іграшку у бік допомагайте дитині також перевернутися на цей бік, а потім на животик. Підйом ніжок до рук, з поплескуванням. Підніміть ніжки дитини до ручок, а потім зведіть стопи одна до одної. Можна щось покласти під спинку дитя, аби малечі було зручніше і ніжки діставали до ручок.

@otmarissa Some babies will figure out rolling on their own (typically between 4-6 months), others need a little encouragement! Here are some things to try if your baby isn’t rolling yet. You can start this at 3+ months! ⭐️ I’m using the tum tum wedge here, which I LOVE! We use it for tummy time, assisted sit ups at an incline, side lying support, and propping up baby’s bottom! 15% off this weekend with code MDW24. is in my bio! ⭐️ The cute sock rattles help to get baby interested in grabbing those feet! in bio! Make sure you’re following @otmarissa so you don’t miss any tips!! ♬ Feels Like Summer - Samuel Jack

Такі легкі вправи не зашкодять дитині, але стануть корисною руханкою.

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