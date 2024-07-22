Топ-9 вправ, щоб ваше немовля навчилося перевертатися

Деякі діти самостійно вчаться перевертатися у віці від 4 до 6 місяців, а іншим потрібно трохи допомогти й зробити це можна простими вправами.
Педіатриня Marissa Penny показала на своїй сторінці декілька вправ для малечі, які допоможуть дитині швидше навчитися перевертатися. Ось кілька вправ, які варто спробувати, а почати їх робити ви можете з 3+ місяців.
- Розгойдування з боку в бік. Покладіть маля на спину, на рівні животика тримайте його ручки та ніжки та обережно розгойдуйте дитя з боку і бік.
- Практика з допоміжним катанням. Покладіть маля на спинку та тримаючи його за ніжки, переверніть на животик. Потім поставте маля на ліктики, щоб дитя себе трохи потримало на животику з вашою підтримкою.
- Повільний підйом з нахилу, з допомогою. Покладіть дитину на поверхню з нахилом (можна підкласти подушку) і тримаючи маля за руки, допомагайте йому сісти. Далі повільно кладіть знову на спинку.
- Повільний підйом з рівної поверхні, з допомогою. Покладіть дитину на рівну поверхню та притримуючи за руки допомагайте сісти.
- Гра в положенні лежачи на боці. Покладіть дитину на рівну поверхню, на бік, притримуючи спинку та дайте якусь іграшку, щоб немовля звернуло на неї увагу і, можливо, спробувало погратися.
- Забавки на животику. Покладіть немовля на животик, а перед ним поставте дзеркало або предмет, з поверхнею що відображає.
- Візуальне відстежування. Покладіть дитину на спинку, візьміть його улюблену іграшку та спробуйте привернути нею увагу маля. Іграшкою водіть з боку в бік.
- Візуальне відстежування з поворотом. Продовжуйте робити попередню вправу, але тепер, коли заводите іграшку у бік допомагайте дитині також перевернутися на цей бік, а потім на животик.
- Підйом ніжок до рук, з поплескуванням. Підніміть ніжки дитини до ручок, а потім зведіть стопи одна до одної. Можна щось покласти під спинку дитя, аби малечі було зручніше і ніжки діставали до ручок.
@otmarissa
Some babies will figure out rolling on their own (typically between 4-6 months), others need a little encouragement! Here are some things to try if your baby isn’t rolling yet. You can start this at 3+ months! ⭐️ I’m using the tum tum wedge here, which I LOVE! We use it for tummy time, assisted sit ups at an incline, side lying support, and propping up baby’s bottom! 15% off this weekend with code MDW24. is in my bio! ⭐️ The cute sock rattles help to get baby interested in grabbing those feet! in bio! Make sure you’re following @otmarissa so you don’t miss any tips!!♬ Feels Like Summer - Samuel Jack
Такі легкі вправи не зашкодять дитині, але стануть корисною руханкою.
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