Туберкульоз у дітей / © Credits

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Туберкульоз спричиняє бактерія Mycobacterium tuberculosis. Найчастіше вона уражає легені, проте може поширюватися й на інші органи, зокрема мозок, нирки та хребет, про це розповіло видання CDC.

Важливо розрізняти два стани: неактивну туберкульозну інфекцію та активний туберкульоз. У першому випадку бактерії вже є в організмі, проте активно не розмножуються, дитина не має симптомів і не заражає інших. Водночас без належної профілактики інфекція може перейти в активну форму. Саме тому після виявлення інфекції лікар може призначити медикаменти, які допоможуть запобігти розвитку хвороби.

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Симптоми, які мають насторожити

За активного туберкульозу дитина може відчувати слабкість, швидко втомлюватися, менше гратися, втрачати вагу чи погано набирати її. Серед інших можливих ознак — кашель, підвищена температура та нічна пітливість.

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Якщо бактерія уражає не легені, симптоми залежать від органа. Наприклад, туберкульозний менінгіт може проявлятися сонливістю, головним болем, дратівливістю, а іноді й судомами.

Дуже уважними варто бути батькам немовлят і дітей до 5 років, адже у цьому віці хвороба може розвиватися швидше, а ризик тяжких ускладнень вищий.

Як передається інфекція

Туберкульоз поширюється повітряним шляхом. Людина з активною формою захворювання легень або горла виділяє бактерії під час кашлю, розмови чи співу. Вони можуть певний час залишатися у повітрі, особливо у закритих приміщеннях із поганою вентиляцією.

Ризик інфікування вищий у дітей, які контактували з людиною з активним туберкульозом, живуть із дорослими з факторами ризику, мають ослаблений імунітет або часто перебувають у місцях скупчення людей. Водночас маленькі діти самі значно рідше передають інфекцію іншим.

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Виявлення туберкульозу

Якщо дитина має симптоми, позитивний тест на туберкульозну інфекцію чи контактувала з людиною з активною формою хвороби, їй потрібне медичне обстеження. Воно може включати огляд лікаря, аналіз крові чи шкірну пробу, рентген грудної клітки та лабораторні дослідження.

Для виявлення інфекції використовують два основні методи: аналіз крові та шкірний тест. Для дітей віком до 5 років зазвичай застосовують шкірну пробу, хоча окремі фахівці можуть використовувати й аналіз крові. Для дітей від 5 років, які отримували вакцину БЦЖ, аналіз крові має перевагу, бо щеплення не впливає на його результат, на відміну від шкірного тесту.

Позитивний результат ще не означає, що дитина має активний туберкульоз. Додаткові обстеження допомагають лікарю визначити, чи йдеться про неактивну інфекцію, чи ж про захворювання. І навіть негативний тест не завжди повністю виключає туберкульоз, особливо за наявності симптомів або нещодавнього контакту з хворим.

Лікування

Туберкульоз лікують спеціальними препаратами. Якщо інфекція неактивна, терапія допомагає запобігти розвитку хвороби. За активного туберкульозу дитині зазвичай призначають комбінацію кількох ліків, щоб знищити бактерії та знизити ризик їхньої стійкості до препаратів.

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Тривалість лікування залежить від форми захворювання та обраної схеми, воно може тривати кілька місяців або довше. Дуже важливо приймати ліки саме так, як призначив лікар, і не припиняти курс самостійно. Передчасне завершення терапії може призвести до повернення хвороби та розвитку лікарської стійкості, через яку лікувати туберкульоз стає складніше. У деяких випадках застосовують контрольоване лікування, медичний працівник регулярно перевіряє, чи приймає дитина препарати.

Увага батькам

Не намагайтеся самостійно встановити діагноз за симптомами та не чекайте, поки кашель або температура минуть без лікування. Якщо дитина контактувала з людиною, у якої діагностовано активний туберкульоз, обов’язково зверніться до педіатра, навіть якщо малюк добре почувається. Не відкладайте обстеження через негативний тест, якщо симптоми чи обставини контакту викликають підозру, остаточне рішення щодо подальшої діагностики має ухвалювати лікар. За вираженої сонливості, судом, порушення свідомості чи різкого погіршення стану потрібна невідкладна медична допомога.

Туберкульоз у дітей — серйозне захворювання, проте своєчасне виявлення та правильно підібране лікування допомагають запобігти ускладненням і подолати інфекцію. Уважність батьків, вчасне звернення до лікаря та дотримання призначеної терапії — важливі кроки для захисту дитячого здоров’я.

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