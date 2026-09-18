У ресторан із дітьми: 8 правил, як не нервувати людей та не стресувати самому / © Credits

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Ресторан — це не лише про їжу, а й про соціальні навички, які діти поступово опановують разом із батьками. Щоправда, дворічний малюк, який досліджує все навколо, та втомлений школяр — зовсім різні історії. Тому універсального сценарію не існує, проте кілька простих правил здатні зробити вечерю комфортнішою для всієї компанії — від дитини до офіціанта та людей за сусіднім столиком. Про це розповіло видання The Washington Post.

Обирайте ресторан під дитину

Найважливіше рішення — правильно вибрати місце. Перед бронюванням варто перевірити, чи приймає ресторан дітей, чи є там дитячі стільчики та наскільки спокійна атмосфера.

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Тихий заклад із камерною атмосферою може бути не найкращим варіантом для активного малюка. Водночас це не означає, що з дитиною заборонено ходити у вишукані ресторани. Краще просто заздалегідь зателефонувати та уточнити правила.

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Попередьте ресторан

Під час бронювання враховуйте дітей у загальній кількості гостей та повідомте їхній вік. Якщо потрібен дитячий стільчик або бустер, також скажіть про це заздалегідь. Ресторан може запропонувати столик у спокійнішому місці.

А вже на вході не зайвим буде попередити офіціанта, що з дитиною вам, можливо, знадобиться швидко отримати рахунок.

Дитина — ваша відповідальність

Яким би дружнім до дітей не був ресторан, стежити за маленьким гостем мають батьки, а не персонал. Якщо дитина починає заважати іншим відвідувачам, краще одразу втрутитися, а не сподіватися, що ситуація вирішиться сама.

Майже секретний план — швидко піти

Дитяча істерика може початися буквально за хвилину, тому варто мати «план евакуації». Якщо дитині потрібно заспокоїтися, один із батьків може вийти з нею на вулицю. А якщо вечір явно не складається, то цілком нормально просто піти.

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Їжу можна попросити запакувати із собою, а якщо ви прийшли компанією, домовитися, як пізніше розрахуватися за свою частину рахунку.

Замовляйте одразу

Довгі ресторанні вечері приємні дорослим, але для маленької дитини очікування може стати справжнім випробуванням. Тому дитячу страву краще замовити якомога швидше.

Не обов’язково обмежуватися меню для дітей. Якщо дитина готова спробувати щось нове, дозвольте їй обрати страву самостійно. Іноді малюки дивують батьків своєю сміливістю більше, ніж можна очікувати.

Візьміть тихі розваги

Олівці, блокнот, невелика книжка чи проста гра можуть врятувати ситуацію, поки готують замовлення. Гаджети теж можуть бути варіантом, але краще використовувати їх як крайній захід і, за можливості, з навушниками, щоб не заважати іншим.

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Не забудьте про офіціанта

Якщо дитина розсипала крихти, потребувала додаткової уваги персоналу чи через неї довелося поспішно завершити вечерю, варто подякувати офіціанту за терпіння. Додаткові чайові — простий спосіб показати вдячність за допомогу.

Перетворіть вечерю на пригоду

Найголовніше — не сприймати ресторан із дитиною як стресовий захід, якого краще уникати. Для маленької людини це цілий світ: незнайомі страви, красиві тарілки, люди навколо, незвичайна атмосфера. Саме тут вона поступово вчиться спілкуватися, чекати, робити вибір і почуватися впевнено у нових ситуаціях.

Ідеальна ресторанна вечеря з дитиною — не та, під час якої малюк сидить нерухомо дві години. Це досвід, який поступово допомагає йому опанувати правила поведінки поза домом. Трохи підготовки, уважність до дитини та готовність вчасно змінити план — і похід у ресторан може стати приємним спогадом для всієї родини.

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