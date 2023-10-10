Вчителі важливі: відбулася сьома церемонія Global Teacher Prize Ukraine

​​​​​​​Ведуча телеканалу 1+1 Україна Наталія Мосейчук, яка є незмінною кураторкою премії та головою піклувальної ради ДУ "Школа супергероїв", відзначила Катерину Якушевську з Миколаєва своєю персональною номінацією "Вибір серцем".

В суботу, 7 жовтня, громадська спілка "Освіторія" відзначила вчителів воєнного часу в межах національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Цьогоріч замість одного переможця обрали 5 фіналістів у різних категоріях, висловлюючи подяку всім освітянам, які попри війну, окупацію та тортури продовжують оберігати українську освіту, навчати дітей у бомбосховищах і піклуватися про найменших українців у дитячих садочках.

Захід провели Неля Шовкопляс та Єгор Гордєєв, ведучі ранкового проєкту "Сніданок з 1+1" на телеканалах 1+1 Україна та ТЕТ.

Так, фіналісткою в категорії "Дошкілля" стала Вікторія Душина з Харкова, яка навіть в евакуації була поруч із дітьми. В категорії "Незламність" – Лариса Фесенко із села Лісна Стінка Куп’янського району Харківської області, яка 45 діб провела в російському полоні.

Церемонія Global Teacher Prize Ukraine

"Новатором" став фізик Максим Гвоздецький із Запоріжжя. Він розробив свій авторський курс, створює відео та розміщує їх на своєму YouTube-каналі. А уособленням нової генерації вчителів – 23-річний Петро Сітек, уроки якого проходять у неформальній атмосфері та присвячені важливим темам сьогодення. Зокрема, він викладає дебати й менторство.

П’яту фіналістку, Катерину Якушевську з Миколаєва, своєю персональною номінацією "Вибір серцем" відзначила незмінна кураторка премії, ведуча телеканалу 1+1 Україна, голова піклувальної ради ДУ "Школа супергероїв" Наталія Мосейчук. Оскільки через сімейні обставини Катерина не змогла приїхати до столиці особисто, Наталія вирушила до неї сама і вручила премію в рідному садочку освітянки, який зараз відбудовують після влучання ворожої ракети. Сама ж викладачка-логопедка нині працює з бійцями у шпиталі, відновлює їхнє мовлення й пам’ять.

Церемонія Global Teacher Prize Ukraine

"Пані Катерина цільна, вона глибока, вона надзвичайно патріотична людина, яка зараз докладає чимало зусиль для того, щоб українською мовою знову, як колись у дитинстві, заговорили вже тепер її дорослі вихованці", – зазначила Наталія Мосейчук.

Церемонія Global Teacher Prize Ukraine

Нагородження в межах категорії "Вибір серцем" відбувалося за підтримки платформи кіно й телебачення Київстар ТБ. Детальніше дізнатися про те, як минула церемонія, можна у спеціальному матеріалі кореспондентки ТСН Інни Лебеденко за цим посиланням.

Нагадаємо, що Global Teacher Prize Ukraine – щорічна національна премія для вчителів-агентів освітніх змін, яка проводиться в Україні від 2017 року. Премія покликана вшанувати досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні.