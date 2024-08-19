Вибір між очною та онлайн школою: поради батькам

Вибір між очною та онлайн школою для дитини – серйозне рішення для батьків, оскільки період шкільного навчання зачіпає важливий вік розвитку особистості. Відомо, що вплив на процес становлення особистості надає як сім'я, а й шкільні вчителі, однокласники, які створюють навчальну атмосферу.

Наводимо основні рекомендації для батьків, щоб допомогти їм прийняти правильне рішення щодо вибору формату шкільного навчання.

Індивідуальні потреби дитини

• Соціальні навички. Якщо дитині необхідно в процесі навчання регулярно отримувати зворотний зв'язок у вигляді заохочень від вчителів, то краще для неї очна школа. Однак, якщо дитина стикається з буллінгом, що, на жаль, дуже поширене явище в очних школах, то дистанційна школа пропонує в цьому відношенні безпечне середовище.

Рівень самодисципліни

• Самомотивація. Дистанційне навчання вимагає від учня високого ступеня самомотивації та здатності самостійно організовувати свій час. Якщо учень потребує контролю, батьки помилково вважають, що очна школа з постійною присутністю вчителя може бути більш ефективною. Однак, якщо дитина вчитися в принципі не хоче, то ні очна школа, ні присутність вчителів мотивувати її не зможуть. А найчастіше і зневажливе ставлення однокласників до навчання негативно впливають на мотивацію, оскільки в підлітковому віці для дитини авторитет однолітків переважає авторитет дорослих.

Рівень комфорту та стресу

• Шкільний стрес. У силу своїх особистісних особливостей або через несприятливі умови, що склалися в класі, наприклад, через конфлікти з однокласниками або надмірне навантаження, не завжди достатній рівень вихованості вчителів, внаслідок чого діти зазнають принижень і навіть образ з їх боку, у дитини формується негативне ставлення до школи, до розвитку психосоматичних захворювань. При цьому дистанційна школа надає оптимальні умови для навчання з урахуванням його індивідуальних особливостей.

Розпорядок дня та гнучкість

• Гнучкість розкладу. Дистанційна школа пропонує більше гнучкості в плані розкладу, що може бути зручним для сімей з нестандартним графіком (подорожі, переїзди, інший часовий пояс) або для дітей, які займаються спортом чи мистецтвом. Гнучкий графік навчання необхідний для дітей, які фізіологічно продуктивніші вдень або у вечірній час. Очна школа, навпаки, забезпечує чітку структуру та дисципліну без урахування індивідуальних фізіологічних потреб дитини, вимагаючи дотримання чіткого загального режиму.

Якість освіти

• Кваліфікація вчителів. Важливо переконатися у кваліфікації та досвіді вчителів як у очній, і у дистанційної школі. Дізнайтеся, як школа підтримує учнів (наприклад, консультації психолога для дітей та батьків) та які ресурси надає для навчання (доступ до навчальних матеріалів, навчальна платформа).

Рішення про вибір між очною та дистанційною школою залежить від безлічі факторів, включаючи індивідуальні особливості дитини, сімейні обставини та освітні цілі. Перш ніж ухвалити рішення, обговоріть його з дитиною, щоб врахувати її переваги та рівень комфорту.

У школі АКЦЕНТ дотримано всіх переваг дистанційного навчання: якісна освітня платформа Microsoft Teams зі зручним навчальним кабінетом для дитини, наявність записів уроків з усіх тем навчальних предметів, які можна вивчати у зручний час у комфортному індивідуальному режимі, досвідчені висококваліфіковані вчителі, постійна взаємодія з адміністрацією з питанням навчання, можливість зворотного зв'язку від вчителів у процесі навчання, індивідуальні онлайн заняття з предметів, підготовка старшокласників до вступу до вузів (здавання НМТ), консультування психолога. Над створенням формату навчання в школі АКЦЕНТ працювала група професіоналів: методисти-педагоги, кандидати психологічних наук, що дозволило створити якісний навчальний контент та врахувати особливості засвоювання матеріалу у різні вікові періоди (початкова школа, підлітки, старшокласники) якнайкраще. Якщо вас зацікавило якісне дистанційне навчання для дитини, зверніться на сайт школи АКЦЕНТ або зв'яжіться з адміністратором школи за тел. (098)692 11 22, (050)085 07 28 (тел/вайбер).

Добре продумане рішення забезпечить успішне та комфортне навчання вашої дитини.