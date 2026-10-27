Відеоігри не такі шкідливі, як ви думали: 5 причин не сварити дитину

Відеоігри не такі шкідливі, як ви думали / © Credits

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Видання Good Housekeeping пропонує поглянути на відеоігри під іншим кутом, не лише як на джерело суперечок через екранний час, а і як на можливість для розвитку, спілкування та спільних сімейних спогадів.

«Від цих ігор у тебе мозок розплавиться!» — знайоме застереження, яке дорослі повторюють уже не одне десятиліття. Проте наукові дані свідчать, що вплив відеоігор значно складніший, ніж здається.

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Масштабне американське дослідження ABCD, у якому взяли участь близько 12 тисяч дітей, показало, що юні геймери краще виконували деякі завдання на пам’ять і контроль імпульсивних реакцій, ніж діти, які не грали у відеоігри.

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Дослідник Бадер Чаарані, доцент кафедри психіатрії Університету Вермонта, пояснює, що геймери демонстрували кращі результати як за швидкістю, так і за точністю виконання певних когнітивних завдань.

Сучасні ігри нерідко вимагають одночасно стежити за кількома об’єктами, швидко оцінювати ситуацію, планувати наступний крок, реагувати на зміни та запам’ятовувати важливі деталі. Усе це створює справжній тренажер для уваги та мислення. Навіть динамічні ігри, у яких потрібно будувати, ухилятися від атак або за секунди ухвалювати рішення, можуть залучати одразу кілька когнітивних процесів.

Однак є важливий нюанс, дослідники не стверджують, що відеоігри автоматично роблять дитину розумнішою. Виявлений зв’язок між іграми та результатами тестів не доводить, що саме ігри спричинили ці відмінності, на здібності дітей впливають і багато інших чинників.

Так само не варто забувати про помірність. У дослідженні тривалість ігрового часу від 3 годин на день була пов’язана з більшою кількістю труднощів, зокрема проблемами з увагою та симптомами депресії. Водночас такий зв’язок не доводить, що саме ігри спричиняють ці стани.

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Minecraft, Mario та нові способи дружити

Ще один поширений страх батьків — відеоігри ізолюють дітей від однолітків. Однак сучасний ігровий світ давно вийшов за межі самотнього сидіння перед екраном.

У Minecraft діти разом будують цілі світи, планують дії, розподіляють завдання та шукають рішення. У командних іграх вони вчаться домовлятися, координувати дії та реагувати на успіхи й помилки інших. А змагальні формати дають можливість пережити азарт, навчитися програвати та поважати суперника. Коли діти створюють власні віртуальні простори чи розв’язують ігрові завдання, вони не лише розважаються, а й практикують послідовне планування та взаємодію.

Ба більше, для спілкування необов’язково перебувати в одній кімнаті. Діти можуть грати онлайн, а наступного дня обговорювати у школі, як пройшли рівень, де знайшли потрібний предмет або як перемогли складного персонажа. Це своєрідна сучасна версія розмов на шкільному подвір’ї, тільки замість футбольного матчу друзі обговорюють новий рівень у грі.

Звісно, онлайн-дружба не замінює всіх інших форм спілкування. Проте вона може доповнювати їх, допомагати підтримувати контакт і давати відчуття належності до спільноти.

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Віртуальний світ — спосіб впоратися зі стресом

Після насиченого дня дітям, як і дорослим, потрібен час, щоб перемкнутися та відпочити. Для когось це книжка, для когось — музика, а для когось — затишна гра, у якій можна облаштовувати власний острів, збирати предмети та виконувати невеликі завдання у спокійному темпі.

Для деяких гравців гра стає способом емоційного перепочинку, занурення в історію допомагає перемкнути увагу, а взаємодія з іншими гравцями — відчути підтримку та зв’язок із людьми.

Утім, тут важливо розрізняти відпочинок і втечу від проблем. Якщо дитина грає, щоб розслабитися, а потім повертається до звичайних справ, це одна ситуація. Якщо ж ігри стають єдиним способом справлятися з тривогою, сумом або конфліктами, варто уважніше придивитися до того, що відбувається та за потреби звернутися по допомогу.

Чи роблять ігри дітей агресивними

Тема насильства у відеоіграх неабияк хвилює батьків. Проте немає підстав вважати, що жорстокі ігри самі по собі неминуче спричиняють проблемну поведінку у кожної дитини. На агресивність впливають різні чинники, а для дітей, які вже мають труднощі з контролем поведінки чи інші фактори ризику, певний контент може бути небажаним додатковим подразником. Тож універсальної відповіді для всіх сімей немає. Значення мають вік дитини, зміст гри, її емоційні реакції та те, як вона поводиться після завершення гри.

Варто також пам’ятати, що онлайн простір не завжди дружній. У багатокористувацьких іграх діти можуть стикатися з образами, цькуванням, погрозами та небажаними повідомленнями сексуального характеру. Саме тому недостатньо просто перевірити вікове маркування гри й заспокоїтися. Важливо знати, з ким дитина спілкується онлайн, чи вміє блокувати неприємних користувачів і чи готова розповісти дорослим про ситуацію, яка її налякала чи засмутила. Найкраща стратегія — не тотальна заборона, а уважність, розмова та зрозумілі правила безпеки.

Як зробити відеоігри корисними

Ставте сон і фізичну активність на перше місце. Дитині потрібні рух, повноцінний відпочинок, навчання та живе спілкування. Якщо ігри витісняють це, час переглянути правила. Цікавтеся тим, у що грає дитина. Запитайте, що їй подобається, які завдання вона виконує і з ким грає. Ще краще — час від часу приєднуйтеся до гри. Обговорюйте правила безпеки. Поясніть, чому не можна повідомляти незнайомцям особисті дані, адресу чи паролі, а також як реагувати на образи та небажані повідомлення. Налаштуйте приватність і батьківський контроль. Стежте за купівлею всередині ігор. Безплатна гра може пропонувати платні бонуси, винагороди, додаткові предмети чи можливість швидше пройти рівень за гроші.

Відеоігри не є ані чарівним способом зробити дитину генієм, ані автоматичною загрозою для її психіки. Як і багато інших занять, вони можуть приносити користь або створювати проблеми, залежно від змісту, тривалості, віку дитини та того, яке місце займають у її житті.

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