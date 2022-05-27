Випускний-2022: що необхідно українським абітурієнтам для вступу до європейських вишів

Як за умов війни майбутні студенти долають труднощі на шляху до вищої освіти і що їм потрібне для вступу за кордон, розповідається у сюжеті "Сніданку з 1+1".

Учні випускних класів цього року опинилися у скрутній ситуації, адже війна змусила їх кардинально змінити всі плани, зокрема місце проживання. У таку ситуацію потрапила Марія – донька ведучої проекту "Твій день" Ірини Ванникової. Вона розповіла, що для вступу українців до закордонних вишів, їм необхідно зібрати низку документів та написати мотиваційні листи. Також для повноцінного навчання важливо знати англійську мову, і для цього за потреби створюються мовні курси.

Ірина Ванникова з доньками

Ірина зазначила, що навчальні заклади йдуть назустріч українцям та роблять для них деякі преференції та послаблення у правилах. Наприклад, католицький університет Лілля (Франція) відкрив програму для 50 українських студентів, яких вони готові прийняти на навчання. А на деяких бізнес-курсах у Німеччині можна навіть пройти безкоштовне навчання, необхідно лише надати сертифікат про знання англійської та атестат з високими балами, решта учнів можуть отримати знижку на навчання.

Ірини Ванникова зазначила, що її доньки, як і багато інших українських студентів за кордоном, планують після закінчення навчання повертатися в Україну, щоб відбудовувати сильну країну.

Читайте також: