Вперед, до школи: 8 речей про які мають памʼятати батьки / © www.credits

Видання PureWow підготувало список із 9 речей, які допоможуть зробити навчальний рік комфортнішим і для дітей, і для батьків. Від зручних ланчбоксів і стильних рюкзаків до корисних гаджетів та маленьких радостей, які підіймуть настрій і ось ваш практичний гід.

Ланчбокс

Збалансоване харчування — запорука енергії школяра. Обирайте ланчбокс, який має кілька відділень для різних страв: від супу чи пасти до фруктів і горішків. Добре, якщо він:

Термос, який зберігає страви теплими.

Має герметичний дизайн, щоб не були ніяких «сюрпризів» у рюкзаку.

Підходить для дітей 9+ років.

Діти, які харчуються збалансовано протягом дня, мають вищу концентрацію та кращі результати у навчанні.

Одяг

Купуйте зручний одяг для дітей, які прагнуть самостійності. Великі ґудзики, ярлики «перед/зад», зручні крої та приємні тканини допомагають їм швидко вдягатися самостійно.

Розумний блокнот

Цей гаджет поєднує класичний спосіб навчання з цифровими можливостями. Ви пишете у ньому звичайною ручкою, а потім скануєте записи у додатку і вони зберігаються у Google Drive.

Переваги:

Дитина пише від руки, а це покращує пам’ять і концентрацію.

Водночас має доступ до електронних нотаток.

Блокнот багаторазовий — достатньо протерти сторінки водою.

Сімейний календар

Організація шкільного життя — справжній виклик. Тренування, гуртки, домашні завдання, збори, тож сімейний календар об’єднає всі події сім’ї в один зручний цифровий календар.

Можна синхронізувати з Google та iCloud.

У таких календарях зазвичай є функції списків покупок і планування меню.

Працює також як фоторамка.

Рюкзак

Правильний рюкзак — запорука здорової постави та комфорт у школі. Обирайте Модель легкі, місткі моделі, які мають грудну застібку для балансу та два відділення для пляшок з водою.

Вага рюкзака не повинна перевищувати 10–15% від ваги дитини.

Дармовиси

Дрібнички, які створюють настрій. Діти обожнюють прикрашати рюкзаки і дармовиси стають справжнім хітом. Від смішних тваринок до креативних «смаколиків», наприклад, брелок-круасан.

Серветки від плям

Важливий атрибут будь-якого школяра та мами — серветки для виведення плям. Вони компактні, безпечні для шкіри та справляються навіть із плямами від кави чи соку.

Стиральні ручки

Учні їх просто обожнюють. Можна писати, робити помилки та одразу виправляти без бруду та використання коректорів. Доступні у різних кольорах, а це особливо до вподоби творчим дітям.

Підготовка до школи — це не лише списки підручників і ручок. Це можливість створити комфортний простір, у якому дитина почуватиметься впевненою, щасливою та організованою. І якщо правильно підібрати аксесуари та дрібні помічники, вересень стане для всієї родини легким і навіть приємним стартом.