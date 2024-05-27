Вправи на кожен день для розвитку вашої дворічної дитини

Вправи у формі гри розраховані на 5 днів, аби не навантажувати дитину, але сприяти її розвитку.

На сторінці Childhood Play&Early Learning часто публікують цікаві відео для розвитку вашої дитини з ранніх років. Там можна знайти цікаві вправи та завдання у формі гри, яку не обтяжать дитину, а сфокусують її увагу і разом ви зможете чудово провести час з користю.

Понеділок: Рахування

Сафарі з цифрами: створіть сафарі-пригоду у своєму домі за допомогою карток із цифрами та м’якими тваринами. Рахуйте вголос на кожній "зупинці", поки ваша дитина розпізнає числа та предмети.

Їстівний підрахунок: розкладіть снеки, як-от фрукти чи пластівці, у візерунки або лінії. Порахуйте їх разом, перш ніж ваша дитина насолодиться своєю смачною нагородою.

Вівторок: Мова

Полювання на звуки: вирушайте на пошуки предметів, які починаються з певної літери чи звуку. Запишіть відео для кожної знахідки, чітко вимовляючи слово для подальшого перегляду.

Емоційні шаради: розіграйте емоції, зображені на картках (радість, сум, здивування). Обговоріть різні сценарії, коли виникають ці емоції, щоб збільшити як словниковий запас, так і емоційне розуміння.

Середа: Картинки

Дошка з малюнками для розпізнавання візерунків: використовуйте дошку з картками, де ваш малюк зіставляє картинки, розставляючи різноколірні малюнки, щоб повторити ті, що зображені на картці.

Гра в кольори: використовуйте гру-головоломку з кольорами, у якій ваша дитина поєднує кольори, досліджуючи різні послідовності кольорів.

Четвер: Кольори

Іграшки для сортування кульок: створіть завдання з сортування різноколірних кульок, у якому ваша дитина розміщує кульки з контейнерами відповідного кольору. Додайте таймер, щоб перетворити це на перегони.

Кольорова головоломка: використовуйте кольорову головоломку, де кожна деталь представляє предмети одного кольору. Заохочуйте дитину називати вголос кожен колір, коли вона збирає різні частини.

П'ятниця: Інтелектуальні ігри

Куби-головоломки: познайомтеся з кубиками-пазлами з 4-6 блоків, щоб покращити навички вашої дитини розв'язувати завдання, коли вони створюють зображення, поєднуючи різні грані кубиків.

Гра на пам’ять: грайте в ігри на пам’ять із картками, на яких зображені фігури, тварини чи повсякденні предмети, заохочуючи вашу дитину називати кожну картку, коли вона знаходитиме відповідність.

Бінго: грайте в бінго, використовуючи кольоровий або тематичний набір карток. Святкуйте кожен матч, щоб зміцнити навички слухання та розпізнавання.

Тривалість вправ має бути 15-20 хв на день, з повним фокусуванням на завданні.

Кожна гра має бути розрахована на навички та потреби дитини. Намагайтеся використовувати речі та смаколики, які їй подобаються і вигадувати призи, за кожне нове досягнення.

Читайте також: