Як безпечно охолодити дитину у спеку: поради неврологині

Перебування на вулиці та активність у спеку можуть підвищити внутрішню температуру тіла дитини, що може призвести до теплового виснаження або навіть теплового удару.

Літо — один з найкращих періодів для відпочинку на природі та активних розваг з дітьми. Палке сонце, відсутність школи та багато можливостей роблять його ідеальним для того, щоб провести цілий день на вулиці та досліджувати навколишній світ. Але спека може бути жорстокою. Дитяча неврологиня Ольга Топоркова розповіла своїм підписникам як безпечно охолодити дитину, щоб не завдати шкоди її організму.

Діти не пітніють так, як дорослі, тому їхня система охолодження розвинена ще не повністю. Крім того, ніжна шкіра дітей потребує додаткового захисту від сонячних променів, ніж наша. Якщо температура перевищує 23°C, потрібно особливо уважно стежити за своїм малюком. Коли температура досягає 32°C, не перебувайте на вулиці довше ніж 15-30 хвилин без перерв. Частіше заходьте всередину, щоб охолодитися.

Основне правило – це не перегрівати дитину:

Гуляйте в максимально простому, з легкої тканини одязі;

Частіше змінюйте памперс або взагалі в спеку спробуйте обходитися без нього;

Самі пропонуйте дитині пити воду. Авторка відео наголошує, що більшість педіатрів не радять давати води дітям до 6 місяців, проте у кожному правилі є свої винятки. Спека – саме той виняток і 5-10 мл води між годуванням не зашкодять харчуванню дитини. Отже, якщо дитина з бажанням п’є воду, пропонуйте їй ще;

Намагайтеся більше знаходитися у тіні;

Зволожуйте повітря у кімнаті, де спить дитина. Розвішуйте вологі пелюшки (натуральну легку тканину) біля ліжечка, чи встановіть зволожувач повітря.

Контролюйте температуру у приміщенні, адже це забезпечує добробут дітей і створює безпечне та комфортне середовище.

Збереження нормальної температури тіла дитини влітку є критично важливим для батьків, особливо в спекотні дні. Незалежно від того, плануєте ви активний день на вулиці чи залишитеся в прохолоді вдома, важливо знайти температурний баланс, щоб мінімізувати вплив високих температур.

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