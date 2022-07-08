Як дитині впоратися з посттравматичним станом: поради психолога Світлани Ройз

Психологиня Світлана Ройз розказала, як дорослі можуть допомоти дитині покращити психологічний стан під час війни та впоратися із посттравматичним розладом.

Посттравматичний синдром має дужі глибокі та негативні наслидки. Дитина може змінтити відношення до себе і до своєї особистості, це може вплинути на стоунки, відношення до тілесності. Посттравматичне зростання - це дещо інше. Людина, яка переживає простравматичне зростання повертається до себе сильнішою, мудрішою, починає більше цінувати життя. Зараз є ознаки того, що після посттравматичного розладу ми переходимо до зростання. Це позитивний момент, ящо йдеться про справжнє зростання, а не уявне, яке насправді є униканням і не несе в собі ніякого позитиву.

Щоб дитина відчувала себе сильнішою, їй потрібна допомога. Дитина може відновитися і зростати, якщо поруч з нею є середовище зростання, яке маємо створити ми - дорослі.

Як зрозуміти, що дитина вже почала зростання і що це не уявний процес

Батьки, спершу, мають піклуватися про себе, аби їм вистачило сили на підтримку дітей. Коли ви відчуваєте, що вам не вистачає сил, спробуйте спертися на зовнішню опору. Опора - це може бути як фізична опора, наприклад, крісло, так і психологічна опора - наша віра в перемогу і в наше майбутнє.

Коли ви читаєте страшні та болючі історії дітей на війні, ви співчуваєте та переносите ситуацію на свою дитину, але ви маєте собі сказти, дивлячись на свою дитину: "Так, я співчуваю, але в моєї дитини своя доля." Віра в свою долю та долю України домогає нам встояти.

Чому ми відкочуємося в регрес

Для людини природньо подумки повертатися в часи, коли нам було безпечно, для дорослих це їхнє дитинство, або підлітковий вік. Ми зараз постійно це робимо. Діти, коли навіть опиняються у безпеці, починають грати в ігри, в які грали до війни, сюсюкати, говорити як маленькі. Вони можуть почати боятися темряви, або бути без батьків. Це - нормально, і батькам треба терпляче пережити цей період.

Що таке травмування

Травмування - це, коли відбулася подія, з якої ми так і не вийшли. Ми вже знаходимося в безпеці, але продовжуємо переживати тичну подію, яка з нами сталася. Те саме відбувається з нашими дітьми і ми маємо допомогти їм перейти з 24 лютого в теперішній день.

Чому тілесність зараз дуже важлива

Наше тіло існує тут і зараз і саме йому ми маємо приділяти увагу. Коли ми піклуємось про наше тіло, ми повертаємо себе з травматичного минулого в безпечне теперішнє. Тому тілесний контакт дуже важливий. Дуже важливо обіймати дитину і говорити їй "я з тобою". Але, якщо є можливість все ж таки треба, підтримючи звʼязок, намагатися дати дитині особистий простір: відправити її у літній табір, знайти можливість вкласти її в окреме ліжко.

Дуже важливо, дати дитині зрозуміти, що одна з головних задач батьків, зробити так, щоб дитина могла бути сомостійною, змогла жити без батьків. Дитина має тренувати "мʼязи сили", а не "мʼязи страху".

Досвід травми і досвід стресу

Той самий досвід різні люди переживають по-різному. Досвід травми і досвід стресу - це різні досвіди. Якщо людина щось зробила для себе, або намагалася собі допомгти - вона переживає досвід стресу, а не травми. І ми маємо допомгти дитині, щоб її досвід не був досвідом травми. Для цього треба щось зробити разом. Якщо дитині страшно йти темним коридором, ви можете запропонувати їй увімкниті лихтарик, розприскувати умовний "спрей від монстрів" - це допоможе їй не набути травми, адже вона не буде пасивною, вона буде щось робити, допомагати собі здолати перешкоди і страх, а значить наростити "мʼязи сили".

Секрет приголосних

Якщо психолог хоче зміцнити стійкість людини: він у розмові робить акцент на приголосних. Якщо ж потрібно достукатися до емоційної сфери, допомогти розкритися - на голосних. Цей прийом можете використовувати у розмовах з дітьми, він дуже дієвий.

Як здолати почуття безпорадності

Будь-яку складну справу треба розбивати на маленькі відрізки. Війна робить наз невдахами, і нам потрібно долати почуття безпорадності. Якщо дитина каже, що не може встати з ліжка, запропонуйте їй спершу висунути з-під ковдри ногу. Потім - відкинути ковдру і так дальше. Це потребує терблячості від батьків.

Як поводитися себе з дитиною, яка боїться

Спершу треба впевнитися, що дитина в безпеці. Потім - підтримати її. Якщо дитині страшно, не треба їй казати, що для страху немає приводу. Ви маєте дати сигнал, що боятися - це нормально. Дитина не має почуватися самотьньою у своєму страху.

Мі обіймаємо дитину, торкаємося її. Якщо дитина в сильному стресі, торкатися треба тільки закритих ділянок тіла, бо, якщо ми торкнемося шкіри в цей момент, це може спричинити ще більше напруження.

Далі треба торкнутися теми емоцій. Ми маємо ставити запитання, щоб не помилитися в її почуттях: "Ти відчуваєш злість, страх, небезпеку?"

Тільки після цього можно разом шукати вихід з цього ємоціонального стану. Пропонувати "спрей від монстрів", ліхтарих, тощо.

Приклад батьків

Дуже важливо показувати дитині, як ми долаємо звоє безсилля, свій страх. Власний приклад дуже важливий для дитини. Такж необхідно нагадувати дитині про її власний досвід долання перешкод. Пригадайте, як дитина колись впоралася зі складним завданням, якій досвід долання перешкод вона вже має. Досвід перемоги надає стійкості та сили.

Невербальні сигнали

Уявлення дітей про себе формується чере оцінку їхніх дій дорослими. Особливе значення має в цьому невербальна комунікація. Для дитини дуже важливо, як ви на неї дивитесь, що дитина бачить в маминих очах. Тому ви маєте дивитися на них з любовїю, ніжністю та вірою в них.

Дитині мало слів, якщо ми кажемо: "не бійся", а самі тремтимо - це не спрацює. Дитина реагує на невербальні сигнали. Тому дуже важливо спершу опанувати себе.

Як розмовляти з дитиною про війну

Але й розмовляти з дитиною теж потрібно. Дитина дізнаеться про те, що відбувається, від дорослих. Вона буде знати про війну те, що ви їй розказали.

Уникати теми віни - не дуже хороший варіант. Якщо ви будете обманювати дитину, вона перестане довіряти або вам, або своїм відчуттям. Уникниння - це дуже погана річ, яку потім у дорослому віці доводиться опрацьовувати з психологами.

Краще розмовляти з дитиною дуже короткими фразами, такими, які не дадуть розігратися дитячій уяві. Якщо казати про померлу людину, що вона заснула, дитина може почати боятися спати, або літати літаком, бо на небі купа померлих, про яких казали, що вони "полетіли на небеса".

Речі треба називати своїми іменами: ми воюємо з Росією, воюємо вже 8 років зараз відбувається загострення. Тема смерті, звісно, потребує особливої делікатності. Не треба дивитися новини з дитиною. Краще запитиати в дитини, що вона знає, про те, що відбувається. І кожну розмову слід завершувати дією. Треба зʼясовувати, що саме ви робите для наближення перемоги, що може зробити дитина: намалювати листівку, заспівати патріотичну пісню, відправити свої кишенькові гроші волонтерам.

Як відповідати на питання "коли закінчиться війна"

Як бі не було складно, треба казати правду і в цьому випадку. Треба казати, що ми сподіваємося на те, що вона закінчиться скоро, але ми маємо жити зараз, ми маємо призвичаїтися до війни. Ми робимо все для перемоги, але ми не відкладаємо життя на потім. Не можна забороняти дітям радіти, сміятися. Ми маємо обирати життя заради своїх дітей. Чути співи пташок між сиренами необхідно, бо ц все вибір на користь життя.

Дуже корисно обговорювати, що ми зробимо, коли почуємо про перемогу. Спитайте дитину про це.

Будьте на звʼязку

Говоріть з дітьми, з якими ви зараз не разом. Відправляйте відео, голосові повідомлення. Підтримуйте звїязок це дуже важливо.

Як ти відчуваєш, що я тебе люблю

Спитайте близьких про це. Бо це завжди субʼєктивно і важливо розуміти, що саме близьки спиймають, як прояв вашої любові. Дуже важливо відчувати себе родиною. Дуже важливо дарувати любов и відчувати її.

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