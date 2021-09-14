Як домогтися того, щоб брати і сестри не сварилися

Сварки між братами і сестрами в одній сім'ї — явище досить поширене. Діти постійно щось ділять, сваряться, ображаються, намагаються перекласти відповідальність і провину одне на одного і так далі. Все це діє на батьків просто як ніж у серце, адже їхня головна мрія і мета — щоб діти були найбільш близькими і любими людьми одне для одного.

Як уникнути дитячих сварок і конфліктів? І як здійснити батьківську мрію? Про це розповіла житомирська психологиня Наталя Сідорьонок.

Підготуйте дитину до появи брата чи сестри

Батькам потрібно бути мудрими, терплячими, користуватися авторитетом у дітей і мати якості "третейського судді", щоб попередити дитячі сварки і війни. Якщо в сім'ї вже є одна дитина і незабаром повинна народитися друга, батьки повинні підготувати свого сина чи доньку чадо до того, що у нього чи неї з'явиться братик або сестричка.

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Розкажіть, яким чарівним маленьким янголятком був ваш син чи дочка в його (її) перші місяці, скільки сил і часу вимагав догляд за малюком, але зате, яке щастя побачити першу усмішку, вперше викупати дитину, почути перше "агу". Розкажіть, який безпорадний новонароджений і як йому буде затишно і добре поруч із найближчими людьми. А коли підросте, стане другом і однодумцем свого брата чи сестри. Разом із дитиною вибирайте ім'я для майбутнього новонародженого. Купуйте все необхідне: ліжечко, візочок, перші повзунки і так далі. Дитина повинна відчувати свою причетність до зміни в складі сім'ї і очікувати появи малюка з великим нетерпінням.

"Мама тебе, як і раніше, любить"

Звичайно, коли з'являється друга (третя) дитина, на старшу лягають нові обов'язки, але батьки повинні намагатися зробити так, щоб вона не почувалася тільки помічником з догляду за молодшим. Вона повинна відчувати, що батьки її, як і раніше, люблять, цікавляться її життям, але просто в цей момент мама більше зайнята малюком, оскільки той вимагає більшої уваги, ніж старший. За кожну допомогу старшої дитини тато і мама повинні обов'язково їй дякувати, щоб вона розуміла, як важлива зараз її допомога і підтримка.

Загальні справи згуртовують

Коли діти підростають, у них починається суперництво за любов і увагу батьків. Вони відчувають ревнощі, якщо батьки приділяють комусь більше уваги і любові, — все це потрібно враховувати. Батькам слід чинити так, щоб не протиставляти дітей одне одному, а об'єднувати їх.

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Насамперед давати завдання обом для виконання спільної справи і завжди хвалити дітей за спільну роботу — це дуже зміцнює дружбу і відчуття партнерства. Наприклад, перед приходом гостей необхідно зробити прибирання в квартирі, і мама дає завдання: "Артем прибирає іграшки, а Марійка витирає пил". Спільними зусиллями квартира упорядковується. Корисно відправляти обох дітей виносити сміття, до магазину, нехай разом готують подарунки рідним до дня народження і так далі. Загальні справи згуртовують. І відповідати за провини (купили без дозволу іграшку на решту в магазині, розбили посуд і так далі) вони повинні теж спільно. Важливо зробити так, щоб діти були на боці одне одного, навіть якщо вони водночас будуть проти батьків.

Якщо діти скаржаться на несправедливість, то...

І все ж до кожної дитини потрібен індивідуальний підхід, і діти це повинні розуміти. Те, що можна доручити і вимагати від старшого, неможливо доручити молодшому. І те, що можна дозволити старшому, не завжди можна молодшому. Якщо діти кричать: "Це несправедливо", потрібно їх вислухати, а потім пояснити, чому ви вирішуєте так, а не так. Наприклад, чому 5-річна дитина повинна лягати спати в 9 вечора, а 10-річному дозволено подивитися фільм до 10-ї години вечора. Або такий варіант: якщо старша дитина гостювала у бабусі, яка нагодувала її різною смакотою, ввечері молодшому батьки купують солодощі, а старшому — ні, він свої солодощі вже з'їв в гостях. Однак молодший цілком може поділитися смаколиками зі старшим, якщо побажає. Потрібно враховувати не тільки вік, а й стан здоров'я, навантаження протягом дня, характер дітей і так далі.

Приділіть час кожній дитині

Намагайтеся протягом дня знайти час, щоб побути поруч із кожною дитиною індивідуально. Розпитати її про те, як минув день, дізнатися, що її хвилює, що тішить, про що мріє, щось порадити, поспівчувати і так далі. У наш божевільний час це дуже важко, але для дітей нехай навіть кілька хвилин на день спілкування з мамою (татом) сам на сам грають важливу роль. Дитина відчуває, що її люблять і про неї не забувають. Наприклад, тато (мама) може в один вечір трохи погуляти з однією дитиною, спілкуючись з нею наодинці, на наступний день — з іншою, а потім — з обома. Або замість прогулянки подивитися мультфільми спочатку з однією дитиною, потім — з іншою. І тоді йдуть ревнощі і суперництво з іншими дітьми за любов батьків. Але якщо зовсім немає часу на спілкування, не забудьте перед сном поцілувати кожну дитину і сказати що-небудь хороше.

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Дуже важливий особистий простір! І для дорослих, і для дітей. Потрібно намагатися зробити так, щоб у кожної дитини було своє ліжко, свій письмовий стіл, за можливості своя шафка, куди не можна вдиратися без її дозволу. Якщо місця в квартирі мало, можна просто відгородити дитячі ліжечка ширмою, або поставити двоярусне ліжко, де у кожного буде своє місце. Це дає можливість дитині почуватися господарем в своєму власному маленькому світі, де можна від всіх відгородитися і побути наодинці з собою.

Жодних ярликів!

Ніколи не навішуйте на дітей ярлики: "Наш спортсмен" або "Наш сонько". Особливо якщо прізвисько образливе. Ярлики як би обмежують потенціал дитини. Наприклад, якщо у брата все відмінно складається в спорті, сестра вже не стане тягнутися за ним, мовляв, як я зможу змагатися з таким класним спортсменом? І ніколи не проводите порівняння на зразок: "Ось Васильку ніколи не вдасться так, як Марійці ...". Такі моменти тільки посилюють суперечності між дітьми.

Дозвольте дітям вирішити проблему

Якщо ви бачите, що наспіває сварка, повідомте дітям, що їм потрібно поговорити одне з одним і самим вирішити проблему. Дайте на рішення п'ять хвилин і підіть до іншої кімнати (можна прихопити з собою іграшку, яку вони не поділили). Так ви даєте дітям можливість самим знайти вихід із ситуації, а це зближує. Якщо ж діти не можуть домовитися, оголосіть своє справедливе рішення, водночас намагайтеся нікого з дітей не обділити.

Без "улюбленців"

Важливо ніколи і нікого з дітей не виділяти, щоб не було "любих" і "нелюбих". Якщо купуєте подарунок одній (не в день народження) і немає грошей на подарунок іншій дитині, пообіцяйте, що найближчим часом обов'язково купите що-небудь нове і красиве і другій. Завжди дотримуйтесь свої обіцянок. Якщо готуєте їжу, завжди враховуйте побажання всіх своїх дітей і вчіть їх йти на компроміси. Наприклад, Марійка не любить помідори, значить, її частка салату відкладається в окрему тарілку, де не буде томатів. А Сашко не любить голубці, як всі інші, але любить котлети. Значить, частину м'яса необхідно залишити на котлети, а з іншого приготувати голубці.

Для того, щоб сім'я була дружною, частіше всі разом ходіть на прогулянки, виїжджайте до лісу, збирайте гриби та ягоди, дивіться фільми. Це дуже згуртовує сім'ю і дітей. Грайте разом з ними, смійтеся, жартуйте, привчайте дітей до доброго гумору. Всіляко підкреслюйте, що брати і сестри — головні близькі люди, які повинні завжди і в усьому підтримувати одне одного. І тоді сварок між дітьми буде набагато менше.

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