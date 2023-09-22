Як допомогти дитині в навчанні – рекомендації фахівчині

Кожна дитина унікальна, тому потребує індивідуального підходу до навчання. Втім, є кілька універсальних порад, які можуть покращити навчальний процес у дистанційній школі. Про них розповіла директорка "Атмосферної школи" Тетяна Серебрянська.

Будьте учасником навчання

Навчально-виховний процес – це тристоронній рух, у якому беруть участь діти, школа й батьки. Тому щодня цікавтеся успіхами дитини в навчанні.

Тетяна Серебрянська радить пояснювати важливість гарної освіти в повсякденному житті. Наприклад, розкажіть дитині, що читання допоможе прочитати інструкцію до іграшки, а без знання математики не вдасться зварити яйце на сніданок. Відповідайте на запитання дитини, а не радьте їй ґуглити відповідь самостійно. Залучайте дитину до обговорення пройденого матеріалу та висловлення власних думок.

Іноді ми спостерігаємо відстороненість батьків від процесу навчання дитини. Батьки повністю покладаються на школу, але навчальний заклад не може гарантувати 100 відсотків виховної функції. Тож радимо хоча б раз на день запитувати дитину про її навчання. Цікавитися, які предмети їй подобаються. Якщо дитина не хоче розповідати про школу, радимо звернутися до педагогів. Можливо, вони пояснять ситуацію та допоможуть розв'язати проблему. З дитиною треба комунікувати, вона цього потребує. Не залишайте її наодинці з її проблемами.

Конструктивний діалог без надмірної критики

Існує низка причин, чому критика заважає дитині гарно вчитися. По-перше, тиск і докори занижують самооцінку учня, що призводить до втрати мотивації та відмови співпрацювати з учителем або батьками. По-друге, критика може стати причиною психологічного стресу. В цьому стані дитина боїться робити щось нове, бо не хоче отримати чергову порцію докорів. Коли виникає потреба у критиці – вона має бути конструктивною, а не деструктивною. Дитина має відчувати вашу підтримку, а не бажання принизити.

Надмірний контроль лише шкодить. Просто спостерігайте за навчанням і допомагайте. "Відчувши дружню підтримку, дитина відкриється", – каже Тетяна Серебрянська. Учневі треба підказувати, а не наказувати, оскільки в навчанні має бути конструктивний діалог. Дитина має розуміти, що у неї є право на помилку. Ваше завдання – простежити, щоб вона зробила правильні висновки після невдачі. Наступного разу точно вийде краще.

Чіткий розпорядок дня

Розпорядок дня – один із ключів до успішності дистанційного навчального процесу. Чіткий графік допомагає дитині розвинути навички самоконтролю й зосередженості, не дає відволікатися від навчання. Головне, що треба врахувати під час створення графіка – віднайти баланс між навчанням та іншими денними справами: харчуванням, фізичною активністю і відпочинком. Правильно побудований розпорядок робить дитину дисциплінованішою і полегшує їй перехід від однієї справи до іншої.

Батьки повинні розуміти, чи є у дитини навички самоконтролю та самоорганізації. Якщо учень вміє планувати свій день і не забуває про навчання – можна трохи розслабитися, але продовжувати тримати руку на пульсі навчального процесу. На щастя, більшість дітей швидко звикають до самоорганізації.

Тетяна Серебрянська

Підтримуйте ініціативу дитини

Якщо батьки вірять у свою дитину та всіляко її підтримують – процес розвитку буде успішнішим. Більше розмовляйте з дитиною, розпитуйте про її цілі та плани. Дізнайтеся, що її цікавить поза школою, і спробуйте інтегрувати ці інтереси в навчальний процес. Наприклад, читайте книги та дивіться фільми на відповідну тему.

Діти швидко закохуються в екранні образи. Успішні історії справжніх людей дуже мотивують їх до дії. Тому батькам варто створити підбірку фільмів, книг, подкастів, які мотивують, і дивитися їх разом з дітьми. Ще одна хороша порада: віддайте дитину на пробні заняття до різних гуртків, щоб вона знайшла свій справжній інтерес. Нецікаві гуртки одразу відпадуть, а цікавий залишиться.

В жодному разі не нав’язуйте дитині свої уподобання та свої нереалізовані дитячі мрії: "Ти будеш футболістом, бо я хотів ним стати в дитинстві".

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