Як допомогти дітям управляти стресом: поради психологині

Значна частина від цієї кількості – діти та підлітки, яким набагато складніше, ніж дорослим, керувати стресом.

Як убезпечити себе у стресових ситуаціях ми запитали у психолога, телевізійної ведучої та Олени Адамової.

Пані Олено, скажіть будь ласка, як ви переживаєте цю війну?

Як всі, я борюся в собі із синдромом того, хто вижив. Я із мамою та донькою виїхали у березні із рідної Одеси. Ми часто там буваємо, я увесь навчальний симестр їздила викладати в свою alma mater Емоційний інтелект та Психологію бізнесу студентам.

Мені важко жити не вдома. Незважаючи на те, що ми у Кишиневі, де наша ментальність й тут живуть мої давні друзі, це - не дім! Дуже бракує гарної школи доньки із крутезними вчителями. Одеського колориту, клієнтоорієнтованого сервісу)) … та всього! Дім - є дім. Дуже хочу додому, в Мир. Сумно й боляче спостерігати, скільки людей загинули, втратили рідних, домівки, почуття безпеки.

Але ми впораємося. Незламні ж!

Олена Адамова

А як допомагаєте своїй доньці приймати всі ці події?

Спокій дітей повністю у наших руках - це наша відповідальність. Отже, неважливо, як важко мені, я спокійно їй розповіла, що робиться, які перспективи, що на нас чекає у різних варіантах. Вона живе майже звичним життям. Але звичайно вона сумує за своєю школою та друзями, за рідним домом…

Які техніки для самозаспокоєння можете порекомендувати батькам та їх дітям?

Моя найулюблена, яку я сама використовую, - Місце сили.

Відчуйте, де в тілі «живе» тривога, біль, страх - які вони на дотик? Уявити, що навпроти стоїть людина або образ ситуації, які викликали ці негативні емоції. Й «витягти» з тіла цю емоцію та віддати тій людині, обставині, що викликали негатив. Потім згадати час, момент, місце, де вам було максимально легко, приємно, комфортно й радісно. Де співала душа. Відчуйте, що в тілі? Уявіть, що ви там. Що в тілі? Максимально заглибтесь у почуття реального знаходження в місці сили. Розлийте спокій по всьому тілу. Скажіть собі: я живий, я в себе є, я себе люблю, я впораюся.

Цю та інші чудові за своїм впливом на емоційний стан техніки можна побачити та легко навчитись їх використовувати на сайті Екосистеми психологічної допомоги у сфері освіти, які ми записували спільно із ще одним відомим телевізійними ведучим та психологом Дмитром Карпачовим.

Екосистему психологічної допомоги у сфері освіти реалізує Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти і Асоціація інноваційної та цифрової освіти, в рамках Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки за ініціативи першої леді України Олени Зеленської, за підтримки Посольства США в Україні та Міжнародної гуманітарної організації «Людина в біді», яка охоплює всіх учасників освітнього процесу: освітян, шкільних психологів, керівників навчальних закладів, учнів, студентів та їхніх батьків/опікунів.

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