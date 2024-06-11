Як ґаджети впливають на розвиток нервової системи дитини: розповідає лікарка-неврологиня

Вони ще не вміють ходити, але вже користуються смартфонами та планшетами. Цифрове дитинство – реальність сьогоднішнього життя.

Відучити значно важче, ніж привчити. Вже зараз лікарі наголошують на фактичній ломці у дітей, з вираженою цифровою залежністю.

Дитяча лікарка-неврологиня Ольга Топоркова розповіла в одному зі своїх відео, як використання ґаджетів дітьми впливає на розвиток їх нервової системи.

Як каже лікар, у 90% її практиці доводиться вести неприємну бесіду з батьками з приводу повного виключення або обмеження ґаджетів з життя дитини. Почувши це, на очах дітей з’являються сльози, а батьки озвучують класичну фразу: «Слухай, що тобі говорить лікар». Виходить, що лікарка - зла тітка, що руйнує буденне життя дитини.

Але варто пам’ятати, що у незрілій дитячій нервовій системі переважають процеси збудження над гальмуванням і використання ґаджетів ще більше збуджує ці нервові процеси. Тому, однією з найболючіших умов у лікуванні є виключення ґаджетів з життя дитини. Це дуже неприємна тема для батьків, а тим паче для дітей, які так багато часу витрачають у телефонах.

Отже, якщо батьки помічають у своєї дитини ознаки збудження нервової системи, такі як порушення сну, або сіпання очима, тіки або ходу на носках, лише одне виключення чи обмеження у використанні ґаджетів може розв'язати вашу проблему.

Як побудувати здорові взаємини між дітьми та їх електронними друзями:

Створіть кордони та правила. Вони є у реальному житті та такі ж мають бути й у цифровому;

Пам’ятайте, що діти наслідують поведінку дорослих. Зверніть увагу скільки часу ви витрачаєте на телефон. Спробуйте максимально використовувати необхідні вам програми на комп’ютері, щоб не носитися з телефоном по будинку і не формувати у дитини "рольову модель";

Відвертайте дитину від цифрового світу, спонукаючи до нових відкриттів і будьте готові до великої кількості питань, на які вам треба буде знаходити відповіді. Коли дитина завантажена у неї просто не буде часу на телефон. Тут вам на допомогу прийдуть гуртки, секції, зустрічі з іншими дітьми, репетитори, книги та настільні ігри;

Якість контенту переважає над кількістю часу, що дитина проводить у мережі. Хай це будуть освітні ігри та програми;

Спонукайте дитину до цифрової активності, замість пасивного перегляду відео. Краще, якщо це будуть інтерактивні ігри;

Виділіть у домі місця вільні від ґаджетів. Дитина має розуміти, що, наприклад, на кухні, за столом, та у спальні використання ґаджетів заборонено.

Пам’ятайте, святе місце, як відомо, порожнім не буває, тому просто забрати у дитини телефон, нічого не запропонувавши натомість, — лише зіграти на стороні її залежності. Ви маєте знайти гарну заміну ґаджета відволікши увагу своєї дитини.

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