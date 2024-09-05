Як комунікувати з дитиною ще до того, як вона почне розмовляти

Всі батьки чудово знають, як це, коли дитина не розуміє ваших слів, і навпаки — коли ви не розумієте те, що вона каже. Проте насправді можна знайти свій спосіб комунікації.

На сторінці Modern Nursery розповіли, як комунікувати з дитиною та розуміти одне одного ще до того, як маля почне розмовляти. Уявіть, як це – хотіти чогось, але не мати змоги пояснити, адже вам бракує слів. Вас ніхто не розуміє, хоча й дуже намагається, тож все, що залишається — почати кричати.

Цю ситуацію можна змінити. Виявляється, малюки можуть вивчити мову жестів і вже від 9 місяців, а можливо й раніше, почати з вами комунікувати.

Як навчити дитину необхідних жестів:

Кожного разу, коли дитина збирається чимось зайнятися або хоче чогось, наприклад, поїсти, ви маєте зупинитися та показати їй знак, який означає їжу. Водночас треба чітко проговорити дитині слово "їсти" кілька разів.

Кожній дії має відповідати свій жест. Наприклад, "молоко" — коли дитина голодна, "допомога" — коли їй щось потрібно. З часом ви помітите, що дитина почне повторювати за вами жести та потім буде їх робити сама, сигналізуючи вам щодо власних потреб.

Базові жести:

"Їсти" — підносите руку до рота декілька разів;

"Будь ласка" — прикладаєте руку до грудей і робите кругові рухи нею;

"Більше" — поєднання рук перед собою. Можна плескати в долоні;

"Молоко" — розведіть руки у боки та стискайте кулаки;

"Все добре" — розведіть руки у боки та ворушіть кистями, повертаючи долоні від себе та до себе.

Автор відео каже, що його дитина вже у 9 місяців могла показати те, чого хоче. Не забувайте, що це не швидкий процес. Діти різні та кожному необхідний свій час, щоб розібратися у тому, що ви показуєте. Проте воно того варте, а починати займатися цим можна вже від 4-5 місяців. Навіть якщо ваша дитина старша, ніколи не пізно почати.

Пам’ятайте, що дитина не буде робити точно такі знаки ручками, як дорослий, тому потрібно бути уважними. Важливо те, що малюк матиме змогу повідомити про свої потреби.

Дехто вважає, що такий спосіб комунікації може загальмувати розвиток мовлення дитини, одначе доказів цієї гіпотези не існує. Дитина може розвиватися всебічно.

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