Як краще підготуватись до контрольної роботи – рекомендації фахівчині

Всі діти різні: одні добре запам'ятовують інформацію, а іншим для засвоєння матеріалу потрібен час. Як краще підготуватись до контрольної роботи та які дієві методики запам'ятовування використовувати, розповіла директорка дистанційної школи "Атмосферна школа" Тетяна Серебрянська.

"Навчати школярів технікам запам'ятовування бажано з найменшого віку, – каже Тетяна Серебрянська. – Завдяки цьому, вони не тільки якісно вивчать матеріал, а ще й зможуть систематизувати власні знання. Звісно, найкращий рецепт підготовки до контрольної роботи – якісне опрацювання учнем матеріалу під час кожного уроку. Тоді перед контрольною достатньо повторити засвоєний матеріал, щоб освіжити інформацію в пам'яті. Дуже важливо, щоб дитина не просто відтворювала матеріал, а розуміла його. Наразі існує багато методик запам'ятовування. Яка найкраща? Варто спробувати всі й обрати ту, яка підходить вашій дитині".

Методика "Ментальні карти"

Ментальні карти – проста й ефективна техніка запам'ятовування. Вона досить популярна у багатьох європейських країнах і використовується навіть у разі навчання дітей початкових класів школи.

"По суті, ментальна карта – це техніка візуалізації мислення, яку можна застосувати до вивчення будь-якої теми, – переконана Тетяна Серебрянська. – Створити ментальну карту досить просто. Потрібно взяти аркуш паперу, намалювати в центрі коло і написати тему для запам'ятовування. Від центрального кола малюємо лінії (всі різного кольору) і пишемо ключові слова, які стосуються основної теми (одна лінія – одне слово). Від основних ліній можуть відходити додаткові лінії, які доповнюють або розкривають ключові поняття. Для кращого запам'ятовування бажано використовувати невеличкі малюнки та символи. Щоб пригадати потрібну інформацію, достатньо уявити ментальну карту чи уявно повторити процес її створення".

Методика локусів або палац пам'яті

Чудовий спосіб запам'ятовування списку речей або понять за допомогою просторової візуалізації добре знайомого вам середовища. Наприклад, щоб вивчити важливі історичні дати, їх потрібно закріпити за об'єктами у вашій кімнаті починаючи від входу і за рухом годинникової стрілки. Дату Переяславської ради можна розмістити на книжковій поличці, а дату ухвалення Акту проголошення незалежності – прикріпити до письмового столу. Коли під час контрольної потрібно буде їх пригадати– достатньо уявити знайомий простір та об'єкти з інформацією.

Метод п’яти інтервальних повторень

Цю методику також називають "Секретною технікою спецслужб", тому що для запам'ятовування вона не потребує ні паперу, ні карток. Все що вам потрібно – таймер. Для початку вивчіть тему. Зробіть перерву на годину і повторіть матеріал. Через 8 годин тему треба повторити знову. А потім зробити те саме через 24 години, через 3 дні, і через 5 днів. Після п’ятого повторення інформація надійно відкладається у довгостроковій пам'яті.

Головне - чіткий план

Учням потрібно усвідомити, що підхід "вивчу все за один день" неефективний. Краще вчити матеріал систематично – наприклад по годині щодня. Та й сам процес має бути чітко розпланований. Сьогодні вдень прочитайте параграф, а ввечері виконайте додаткові завдання. За виконання завдань обов'язково нагородіть себе чимось смачненьким або тим, що приносить вам задоволення.

"Порада батькам: коли дитина сідає вчитися, не заважайте їй. Не треба щохвилини заходити до кімнати з пропозицією зробити чай. Це відволікає і не дає зосередитись, – стверджує Тетяна Серебрянська. – Не слід забувати й про те, що серед учнів 25% аудіалів, 35% візуалів і 40% кінестетиків. Тобто 25 відсотків краще сприймають інформацію на слух (спробуйте для кращого запам'ятовування слухати уроки та лекції в навушниках), 35 відсоткам для засвоєння потрібна наочність (відеоуроки, схеми, таблиці), а 40 відсоткам важливий тактильний контакт (власні конспекти та практичні заняття)".

Тетяна Серебрянська

Нотатки на пам’ять

Вивчаючи новий матеріал, бажано залишати власні коментарі до тез чи подій, які треба запам'ятати. Емоційне та інтелектуальне включення в процес допоможе швидше засвоїти потрібну інформацію. А пізніше – відновити її.

Важку тему можна поділити на маленькі частини. Потім вивчити кожну частинку окремо й об'єднати їх в одне ціле.

Засвоївши матеріал уроку, спробуйте викласти його комусь із друзів чи рідних. Це допоможе вам краще його зрозуміти і запам'ятати.

Намагайтеся витягти ключову інформацію з тексту, створюючи короткі підсумкові нотатки або картки з запитаннями і відповідями.

Створюйте асоціації або зв'язки між фактами, словами та поняттями.

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