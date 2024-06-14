Як легко та швидко приспати дитину: лайфгак від мами-блогерки

Все, що вам знадобиться – змайструвати гамак над ліжечком і можна забути про проблеми з засинанням.

Мама-блогер Willow Allen показала своїм підписникам цікавий лайфгак, як швидко вкласти дитину спати, без капризів та крику. Все, що вам треба – це гамак, який можна придбати у магазині, або зробити власноруч.

Гамаки безпечні для використання, як додаткова і часткова поміч у засинанні. Існує багато думок щодо використання гамаків, хтось "за", хтось "проти", тож вирішувати лише вам.

Дитячі гамаки стають все більш популярними в останні роки, а дослідження проведені вченими з Нової Зеландії та Австралії показують, що якість сну дитини не погіршується якщо вона спить у гамаку, а от засинання пришвидшується.

Звичайно, де б не спала ваша дитина, важливо вжити належних заходів безпеки. Батьки повинні завжди дотримуватися техніки безпеки під час користування гамака та не залишати дитину без нагляду.

Вам знадобиться:

Основа – такий собі каркас з товстої та міцної мотузки та двох дерев’яних паличок;

Каркас треба прив’язати до ліжечка;

Між мотузками, з’єднавши їх, постелити м’яку та приємну на дотик ковдру або покривало;

Перевірити, щоб немовля не випало і все надійно трималось.

Покласти дитину і вже за кілька хвилин вона заспокоїться та засне.

Зверніть увагу, що після того, як дитина заснула, її краще перекласти у ліжечко і не залишати у гамаку, особливо, якщо ви не можете знаходитись поруч.

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