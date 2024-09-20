Як мультики під час їди впливають на дитину: розповідає неврологиня

Багато батьків вважають, що мультики – ефективний спосіб змусити дитину їсти, проте така практика може мати серйозні наслідки для її розвитку.

Дитяча неврологиня Ольга Топоркова наголосила на ризиках, пов'язаних з переглядом мультиків під час їди.

Проблеми травлення

Коли дитина їсть під мультики, вона зосереджена на екрані, а не на процесі харчування. Це призводить до того, що дитина не усвідомлює, що вона їсть. і може порушити природні механізми перетравлення. Важливо, щоб вона була зосереджена на їжі, адже це сприяє її правильному засвоєнню.

Ускладнення харчування

Також існує ризик формування звички їсти лише перед екраном. Це може ускладнити приймання їжі за інших умов, наприклад, під час спільних родинних обідів або в закладах громадського харчування. Процес приймання їжі без ґаджетів – важливий етап у формуванні нервової системи дитини.

Усвідомлене харчування

Ольга Топоркова підкреслює, що усвідомлене харчування – це не лише про їжу, а й про розвиток важливих нейронних зв'язків. Діти, які регулярно їдять у спокійній атмосфері, без факторів, які їх відволікають, мають більше шансів на здобуття здорових харчових звичок.

Рекомендації

Щоб уникнути проблем, пов'язаних із харчуванням під час перегляду мультиків, батькам треба заохочувати дітей до приймання їжі у спокійній атмосфері. Це особливо важливо для тих із них, які мають труднощі з мовленнєвим чи психічним розвитком. Спільні приймання їжі можуть стати не лише можливістю розвитку правильних харчових звичок, але й зміцнення родинних зв'язків.

Читайте також: