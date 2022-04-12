Як навчити дітей говорити українською: 4 поради від Наталки Денисенко

Українська акторка кіно та дубляжу Наталка Денисенко, яка сама виховує сина Андрія, дала поради російськомовним батькам, як навчити дітей говорити українською мовою.

"Коли я перейшла у спілкуванні в побуті українською - то це був мій свідомий вибір. Я просто ввімкнула мозок. До цього "переключення" я і так гарно знала нашу мову і могла вільно нею спілкуватися, та в житті все одно використовувала рашиський суржик. Відомо вже багато причин чому ми, українці, стали жертвами цієї пропаганди, аналізуючи своє життя я розумію що саме так все і відбувалось!

І ми з чоловіком між собою, і з друзями в житті, спілкувалися російським суржиком з самого дитинства. Вітдтак, мій син від народження чув російську мову, дивився більшість російських мультиків, і отже розмовляв так само", - розповіла Денисенко на своїй сторінці в Instagram.

Отже, що робити. Ця інструкція саме для тих свідомих батьків, які хочуть допомогти дитині також перейти у спілкуванні на українську.

1. Пояснити для чого. Мій Андрюша почав питати чому я саме так стала розмовляти. І я кожного дня проводила з ним бесіду про мову. І пояснювала наступне (чесно, те що я вважаю істинною): "Російська мова якою я розмовляла з тобою раніше - це мова нашого ворога! Ми думали що вони наші друзі і говорили з ними однією мовою, а вони прийшли вбивати наших людей і кидати бомби, тому я не хочу більше говорити цією мовою, вона чужа! Всі наші пращури говорили українською". Розказуйте як казку всі факти нашої історії і діти зрозуміють вас.

2. Допомогти дитині почати. Якщо дитина почне вимовляти слова рідною мовою - це буде найкращим першим етапом. Як це зробити? Коли дитина вам щось каже, то перекладайте їй ці слова. Коли дитина почне говорити української мовою - хваліть її, акцентуйте увагу на тому, що у неї виходить дуже добре говорити рідною мовою, навіть краще ніж чужою. Зауважте, що дитині може знадобитися більше часу і не робіть це примусово. Пояснюйте лагідно, чому це важливо.

3. Не показуйте дитині російськомовні мультики. Варто знайти альтернативи з українським дубляжем або мультфільми українського виробництва.

4. Спілкуватися з дитиною виключно українською. Просто почніть з себе і говоріть виключно українською мовою.

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