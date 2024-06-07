Як навчити дитину писати букви: лайфгак від мам-блогерок

Щоб навчити дитину читати спробуйте такий цікавий метод, як самостійно зробити флешкартки з алфавітом, але не звичайні, а багаторазові, щоб написане можна було стерти.

Мами-блогерки Stephanie & Katrina | Crafty Moms на своїй сторінці запропонували цікавий навчальний вид активності для ваших дітей для вивчення алфавіту та слів. Діти тренуватимуться розпізнавати літери та вдосконалювати свої навички письма одночасно. Можна прописати великі та малі літери, оскільки ваша дитина буде вивчати обидва варіанти написання.

Вам знадобиться:

Картон;

Скотч;

Маркер.

Що робити:

Наріжте з картону картки необхідної кількості, залежно від алфавіту, який ви хочете, щоб вивчала дитина;

Пропишіть на кожній картонці літеру (маленьку і велику) і намалюйте малюнок предмета чи тварини на яку букву починається його назва;

Обгорніть картку скотчем;

Віддайте картки з маркером дитині;

У процесі гри та навчання вона буде поверх літер, на скотчі, повторювати їх написання і буде називати предмети, що намальовані поруч;

Коли гра закінчиться, картки треба просто протерти від маркера і залишити до наступного використання.

Поради:

Якщо ви не вмієте малювати, ви все одно можете зробити це за допомогою різних наліпок або просто видрукувати картинку і приклеїти на картку.

Така активність, безумовно, допоможе дітям вивчити абетку більш захопливим способом, ніж просто по книжках. Дітям такі картки дуже сподобаються.

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