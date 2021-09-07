Навчити дитину їсти - це не тільки фізичний процес, треба залучити всі доступні методи, рецептори та відчуття. У віці від 1 до 10 років закладаються звички, поведінка під час їжі, здатність насолоджуватися смаком готових страв.

Вихователька дитячого садочка із 25-річним стажем Тетяна Ільяшенко розповіла, як навчити дитину їсти корисні продукти.

Чи можна дітей змушувати їсти? Думаю, ні. Але можна пропонувати.

Як діяти?

Ваші діти наслідують поведінку батьків, їжте повільно, смакуйте за цікавою бесідою. Забувайте під час їжі про роботу, школу, не ставте складні запитання. Гнів не запрошуйте до столу! Насолоджуйтесь приємними відчуттями.

Запропонуйте вдихати аромат готової страви, вчіть робити це правильно, насолоджуючись. Дитині вже захотілося скуштувати, взяти ніж відрізати по маленькому шматочку, ретельно пережовуючи. відчути консистенцію, смак.

Слова: корисна або некорисна їжа, дитина не розуміє, для неї головне, щоб було смачно. Які смаки запропонуєте, все залежить від вас. Якщо ви не будете додавати цукор, то цей смак дитина не буде знати. Розказуйте, фантазуйте, презентуйте, з урахуванням вікових потреб, готуйте різноманітні, легкозасвоювані страви.

Привчайте їсти свіжі овочі, фрукти. Які методи та ігри вам допоможуть?

“Вгадай за звуком”, наприклад, морква хрускотить, коли вона сира, в огірка або яблучка інший хрускіт.

Цікаво виділяти спектр смаків: “Впізнай на смак із заплющеними очима” (солодкий, кислий, гіркий), не забувайте коментувати різні емоційні переживання. Звичайні овочі замінюйте на міні, щоб зацікавити, привчити до смаку. Вигадуйте історії, казки, як це роблю я.

“Одного разу Морква почула, як хлопчик сказав, що не буде її їсти. Вона дуже засмутилася, почала плакати: "Навіщо я росла, у мене такий яскравий колір, я соковита, вітамінів багато, коси зелені. Я дуже люблю приносити користь для діточок, спостерігаю, як швидко вони ростуть, щоки стають рожевими, зубки міцніють, не хворіють. Що ж мені робити?" Морквиці, які росли поруч, заспокоїли її: "Ми ще маленькі — молоді, хрумкі та смачні, підемо до Василя, разом з Паном Помідором, станцюємо гопака, все розкажемо". Хлопчик дуже здивувався, залишив овочі, зрозумів, чому вони потрапили до столу. Скуштував маленьку морквинку, вона була дуже смачна та соковита, пригостив своїх друзів та розповів про користь”.

Я не буду писати рецепти, їх дуже багато, але сам процес важливий. Наприклад, дитина не хоче їсти м’ясо, зробіть фарш, додайте за смаком овочі, які подобаються дитині. Виліпіть зрази різної форми, прикрасьте. Нехай дитина спробує два варіанти та вгадає чим відрізняються. Наприклад, у круглій, лежить всередині м’ясо з морквою, а довга з капустою або селерою.

Улюблені картопляні чипси готуйте вдома, але з яблучок, моркви, селери. Вгадуйте, дивуйте, смакуйте.

Господиня Вишня подарує цукати, дозвольте дитині допомогти виділяти кісточки, скуштувати вишневий сік. Який він на смак, трохи кислуватий, чим відрізняється від яблучного соку. Розкажіть як з такої крихітної кісточки виростає велике дерево.

Цікавий варіант прогулянки з сім'єю, відвідування ферми, дати можливість дитині зібрати врожай самостійно, роздивитися ближче овочі або ягідки, увечері разом смакувати та пригадувати сам процес роботи. Зелененькі горошинки виглядають зі стручка, з них буде супчик з панною морквою. Пригадайте загадку. Отримуйте задоволення від самого процесу, приготуйте разом пиріг із полуничок, заваріть чай, який розкриє яскраві аромати, поки все готується, з задоволенням смакуйте свіжою полуничкою, або покладіть у блендер, приготуйте десерт, спостерігайте за емоціями дитини.

Дозвольте їй покласти руку на тісто, відщипнути шматочок, виліпити якусь форму, заховати начинку. Її гордість за свою роботу загострить апетит і змусить скуштувати те, чого вони не знають, бо відчувають дивовижний аромат.

На сімейні свята разом складайте меню, просіть допомогу, сервуйте стіл. Дозвольте дитині брати участь у приготуванні, прикрашати страви, не забувайте дякувати.

Терпіння у випробуваннях

Не всі діти люблять запропоноване вперше. Готуйте інший варіант таких продуктів. Ми не будемо обговорювати заборону за медичними показниками та алергічні реакції. Ви добре знаєте своїх діточок, хочете подати до столу все свіженьке та корисне, дослухайтеся до побажань ваших дітей та до поради лікаря.

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