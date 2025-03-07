Як очистити скляну плиту: дієві поради

Скляна варильна поверхня додає кухні елегантності та сучасного вигляду, але потребує особливого догляду, щоб залишатися бездоганно чистою.

Видання Martha Stewart розповіло, як правильно доглядати за скляною плитою, щоб вона сяяла та довго служила.

Важливість регулярного очищення скляної плити

Плита — справжній помічник на кухні. Вона щодня витримує безліч випробувань: від пасерування овочів до смаження м’яса. Краплі жиру, пригорілі залишки їжі та інші забруднення накопичуються на поверхні — це не лише погіршує її вигляд, а й може впливати на ефективність роботи та навіть становити небезпеку. Якщо регулярно не чистити плиту, накопичений бруд може викликати появу плям, подряпин та навіть пошкодження скла. На щастя, скляну плиту доволі легко підтримувати у чистоті, якщо використовувати прості засоби, які є в кожному домі.

Що знадобиться для чищення

Перед початком прибирання підготуйте:

Неабразивну очисну губку чи серветки

Серветки з мікрофібри

Дистильований білий оцет

Воду

Мийний засіб для посуду

Комерційний засіб для чищення скляних плит

Методи очищення можуть відрізнятися залежно від ступеня забруднення.

Як очистити скляну плиту домашнім засобом

Іноді достатньо лише двох інгредієнтів, щоб повернути плиті блиск. Спробуйте один із двох ефективних способів.

Метод 1: Білий оцет і вода

Протріть плиту сухою серветкою, щоб прибрати великі залишки їжі. Змішайте рівні частини білого оцту та води у пульверизаторі. Розпорошіть суміш на поверхню. Акуратно очистьте плиту неабразивною губкою. Видаліть залишки розчину вологою серветкою з мікрофібри. Витріть поверхню насухо, щоб уникнути розводів. За необхідності повторіть процедуру.

Метод 2: Білий оцет і мийний засіб для посуду

Протріть поверхню сухою серветкою. У пульверизатор налийте рівні частини білого оцту та води, додайте кілька крапель мийного засобу для посуду. Нанесіть розчин на плиту та залиште на 5-10 хв, щоб він розчинив забруднення. Обережно очистьте поверхню м’якою губкою. Видаліть залишки мильного розчину вологою тканиною. Висушіть поверхню серветкою з мікрофібри.

Як очистити скляну плиту комерційним засобом

Якщо домашні засоби не можуть впоратися, варто скористатися спеціальними очисниками для скляних плит.

Видаліть великі залишки їжі сухою серветкою. Нанесіть на поверхню кілька крапель засобу для чищення. Протріть плиту неабразивною губкою. Видаліть залишки засобу вологою тканиною. Витріть поверхню насухо мікрофіброю.

Порада: обирайте засоби без агресивних хімікатів, щоб не пошкодити поверхню.

Як запобігти появі подряпин

Хоча скло досить міцне, воно легко дряпається. Щоб зберегти плиту в ідеальному стані, дотримуйтесь цих правил:

Не використовуйте металеві щітки чи абразивні губки.

Вибирайте м’які серветки з мікрофібри для догляду.

Не тягніть важкі пательні по плиті – краще акуратно їх підіймати.

Не кидайте важкі предмети на поверхню – це може спричинити мікротріщини.

Уникайте використання агресивних хімічних засобів, які можуть пошкодити захисне покриття.

Як часто потрібно чистити плиту

Щоб плита завжди мала доглянутий вигляд:

Протирайте її після кожного використання, щоб запобігти накопиченню жиру.

Раз на тиждень проводьте глибоке очищення спеціальними засобами чи оцтовим розчином.

Якщо щось пролилося, прибирайте одразу після охолодження поверхні.

Безпека під час чищення

Не забувайте про основні правила безпеки:

Почекайте, поки плита повністю охолоне перед чищенням.

Працюйте у добре провітрюваному приміщенні, якщо використовуєте хімічні засоби.

Не допускайте контакту води з електричними елементами плити.

Скляна варильна поверхня — це не лише естетика, а й практичність. За правильного догляду вона прослужить вам довгі роки. Використовуйте лише безпечні засоби, уникайте абразивних губок та не допускайте сильного забруднення. Завдяки простим, але ефективним методам очищення ваша кухня завжди матиме бездоганний вигляд.

Ми також писали про те, як помити індукційну плиту.

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