Як правильно тримати немовля, щоб не зашкодити його здоровʼю

В догляді за малюками важливо враховувати не лише їхній комфорт, а й правильність пози тримання, яка може впливати на розвиток хребта.

На сторінці newlymomly розповіли, як правильно тримати дитину, щоб ваш малюк почувався безпечно та отримував правильну підтримку для здорового розвитку.

Поліна Грін – експертка з когнітивного та фізичного розвитку немовлят – надала важливі поради батькам. Вона підкреслила, що те, як ми тримаємо своїх дітей, може істотно вплинути на розвиток їхнього хребта. Саме тому правильна техніка тримання стає надзвичайно важливою у щоденному догляді за малюком.

Основні моменти правильної техніки

Ключ до успішного тримання малюка полягає у збереженні природного вигину спини. Коли дитину тримають з легким вигином, це не лише сприяє її розслабленню, а й допомагає формувати здорову поставу від самого раннього віку.

Підтримка голови та шиї

Найважливішим аспектом є правильна підтримка голови та шиї, оскільки в цьому віці малюк нездатний самостійно утримувати голову. Завжди використовуйте одну руку для підтримки голови, шиї та верхньої частини тулуба, забезпечуючи природний, м’який вигин. Інша рука може акуратно обіймати тулуб, підтримувати таз і задню частину тіла. Такий спосіб тримання забезпечує рівномірний розподіл ваги та мінімізує ризик перевантаження ніжних м’язів.

Поради:

Близькість до батьків: тримайте дитину близько до свого тіла, це створює відчуття безпеки та сприяє емоційному зв’язку, допомагає малюкові розслабитися та сприяє гармонійному розвитку.

Правильне розташування рук: візьміть так, щоб одна рука підтримувала голову та шию, а друга – тулуб і таз.

Використання допоміжних засобів: у деяких випадках можна використовувати спеціальні підтримувальні подушки чи валики для додаткової стабілізації. Проте основним принципом залишається природний вигин спини.

Чому це важливо

Немовлята ростуть дуже швидко, і кожна деталь догляду впливає на їхній розвиток. Правильне положення під час тримання допомагає знизити ризик виникнення проблем із хребтом у майбутньому. Батьки, які враховують це, створюють для своїх дітей умови, за яких вони можуть рости сильними, здоровими та впевненими в собі.

Пам’ятайте, кожна мить, проведена з вашим малюком, важлива, а правильне тримання – це не просто жест турботи, а важливий внесок у його здоров’я.

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