Як правильно відлучити дитину від соски: поради неврологині

Соска- надійний супутник багатьох батьків у заспокоєнні своїх малюків, але коли дитина досягає певного віку, це стає звичкою, від якої потрібно позбавлятися.

Відлучення дитини від соски може бути делікатним процесом, що вимагає терпіння та розуміння. Неврологиня Ольга Топоркова дала декілька порад своїм підписникам про те, як відлучити дитину від пипки.

Більшість дітей самостійно припиняють її використання. Але якщо ваша дитина має вперту звичку, це може стати нелегкою задачею. Зрештою, малюки, як відомо, стійкі до змін, або до того, що їм не подобається.

На щастя, якщо проявити трохи терпіння і мати певну стратегію, можна відучити дитину від пипки.

Оберіть час, коли дитина перебуває у стабільній і спокійній фазі розвитку. Якщо в її житті відбуваються інші важливі події, наприклад, поява молодшого брата або сестри, переїзд або якщо ви привчаєте малюка до горщика, це може ускладнити процес відлучення.

Раптове відібрання пипки може викликати у вашої дитини роздратування. Почніть з того, щоб відучити дитину від соски під час активності, а на ніч, на певний час її можна залишити.

Замініть соску комфортною альтернативою. Запропонуйте м’яку ковдру чи улюблену м’яку іграшку, коли ваша дитина хоче заспокоїтися. Альтернатива допомагає відвернути потребу в комфорті від соски.

Створіть ритуал відлучення, який зробить процес більш передбачуваним і менш травматичним. Наприклад, дозвольте вашій дитині "подарувати" свої соски вигаданому персонажу. Це додасть нотки хвилювання та створить позитивну асоціацію з процесом відлучення.

Поговоріть з дитиною про майбутні зміни. Поясніть, чому настав час попрощатися з соскою і наскільки це природна частина дорослішання. Використовуйте мову відповідно до віку, щоб допомогти їй зрозуміти та відповідайте на будь-які запитання, які у неї можуть виникнути.

Відлучення від пипки може здатися важким процесом та завданням, особливо якщо зараз ваш малюк із задоволенням насолоджується нею. Пам’ятайте, що життя соски коротке й солодке і почніть думати про стратегію відмови приблизно до першого дня народження малюка. Маючи план, ви зможете зробити пипку пережитком минулого.

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