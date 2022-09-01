Як сформувати раціон дитини, щоб закласти основи здоров’я

Правильний раціон дитини — значущий фактор для здоров’я і розвитку малюка. Тому дуже важливо долучити дитину до принципів здорового харчування якомога раніше. Але з іншого боку, це часто ускладнюється тим, що діти дуже перебірливі в їжі і відмовляються їсти низку продуктів.

У цій статті розповідаємо про секрети складання правильного дитячого раціону і ділимося секретами, як переконати маленького «нехочуна» скуштувати овочі, рибу та інші корисні страви.

Правильне та регулярне харчування — основний фактор успіху

Навіть коли малюк їсть винятково дитяче харчування, важливо годувати його в один і той самий час, не пропускати обов’язкових прийомів їжі. Також треба постаратися відмовитися від перекусів. Якщо це не виходить, щоб «заморити черв’ячка» пропонуйте дитині дитяче печиво, сік, яблуко. Ці продукти приглушать почуття голоду, але не апетит.

Дуже важливо, щоб харчування було і смачним, і різноманітним. Щоб малюк ріс здоровим, він повинен регулярно вживати:

зернові продукти;

овочі і фрукти;

рибу та м’ясо;

молоко і молочні продукти.

Якщо дитина їсть дуже мало або навпаки переїдає, це може позначитися на стані шлунково-кишкового тракту, порушити обмінні процеси в організмі, спровокувати ожиріння чи виснаження.

Яких продуктів не має бути у дитячому раціоні?

Харчування дітей відрізняється від раціону дорослої людини, тому ряд продуктів, здатних викликати алергічні реакції, в меню малюка не повинно бути. Наприклад, дітям краще не давати субпродукти та ковбаси.

Інші небажані продукти, які треба виключити із дитячого раціону:

смажені в олії продукти, чипси;

згущене молоко і солодкі сирки;

тістечка та інші кондитерські продукти з білковим кремом;

газовані напої;

маринади, прянощі, приправи;

горіхи і мед, особливо якщо є схильність до алергічних реакцій;

усі страви на основі напівфабрикатів і концентратів для приготування;

кисломолочні продукти, що містять етанол.

Також малюкам у жодному разі не можна давати їжу, яка містить велику кількість харчових добавок. Як правило, інформацію про це виробник вказує на пакованні.

Як переконати дитину їсти корисну їжу: секрети досвідчених батьків

Багато малюків відмовляються їсти здорові продукти і вередують, вимагають солодощі, інші ласощі, включити улюблений мультфільм, купити іграшку… Психологи попереджають: такого виду потурання ні до чого хорошого не приведе. Особливо небезпечні мультфільми, тому що під час перегляду діти захоплюються сюжетом і «забувають» жувати, швидко ковтають їжу, що шкідливо для ШКТ. З іншого боку, спостерігаючи за пригодами улюблених героїв, вони не можуть контролювати свій апетит із’їдають більше, ніж треба.

Декілька секретів гарного апетиту

Ми вже говорили: важливо дотримуватися режиму годування. Оптимально годувати малюка кожні 3,5–4 години. Солодощі і фрукти бажано давати після їжі. До речі, добре буде привчити дитину до того, що цукерки треба їсти за столом.

І ще кілька важливих правил.

Дотримуйтеся ритуалу прийому їжі. У дитини повинен бути свій посуд, власне місце за столом. Бажано дозволити малюкові вибрати посуд самостійно, тоді процес вживання їжі зацікавить його ще більше.

Посилити апетит допоможе невелика порція овочевого салату перед основним прийомом їжі.

Не варто садити за стіл збуджену дитину, яка захоплена грою. Краще почекати, щоб її активність знизилася.

Не давайте малюку одну й ту саму страву кілька днів поспіль. Їжа має бути різноманітною.

Старших дітей можна залучити до приготування страви: не дарма кажуть, що їжа, яку готували разом, смачніша.

І не забувайте: покращити апетит допоможуть прогулянки на свіжому повітрі з активними іграми. Особливо актуально це для «малоїжок».

На допомогу прийде психологія

Дитячі психологи пропонують використовувати деякі прийоми, які допоможуть зацікавити дитину корисною їжею. Наприклад, годуйте малюка не такою їжею, як інших членів сім’ї кілька днів, пояснивши, що риба з овочами — страва для дорослих. Дуже ймовірно, що маленький непосида зацікавиться «смаком дорослого життя».

Не «впихайте» у дітей корисні продукти, які ті не люблять. Намагайтеся замаскувати їх в улюбленій страві малюка. Трохи сиру чи броколі можна заховати у каші, а крупу — в супі. Швидше за все, дитина не помітить заміни.

І, нарешті, якщо в сім’ї кілька дітей, можна спробувати влаштувати змагання: хто раніше побачить картинку на дні тарілки, той отримає приз. Поле для педагогічних експериментів досить широке. Пам’ятайте, що саме від батьків та їхньої здатності привчити малюка харчуватися здоровою та різноманітною їжею залежить його культура харчування надалі.