Як швидко допомогти дитині зі здуттям животика: лайфгак від мами блогерки

Здуття животика після годування може бути ознакою того, що ваша дитина проковтнула занадто багато кисню під час годування. Ваш маленький все ще вчиться належним чином ковтати, і його новонароджена травна система ще розвивається.

Дискомфорт травлення поширений у багатьох маленьких дітей. Протягом перших кількох місяців життя їх травна система дуже чутлива, оскільки вона ще не працює оптимальним чином. Газ і здуття животика зазвичай спричинені тим, чим ви годували або поїли дитину, включаючи деякі натуральні продукти та медикаменти, якщо такі приймає ваше немовля. Хоча це, як правило, нешкідливо, все ж може викликати незручність для дитини й призвести до її хвилювання, та твердішого або набряклого шлунка.

Багатьох батьків дуже турбує цей стан дитини, бо вони відчувають себе безсилими, аби якось допомогли малечі, але майте на увазі, що здуття у дитини, більшість часу, є нешкідливим і тимчасовим явищем, а також є частиною нормального розвитку організму.

Звичайно, якщо подібний стан дуже бентежить немовля, або лякає батьків, то варто звернутись за консультацією до свого сімейного лікаря, і не забувати про обов'язкові зустрічі з ним. Та все ж, ви можете допомогти своїй дитині почуватись краще. Насправді існують певні 100% природні рішення, які сприяють полегшенню газів та здуття живота.

Варіантами розв'язання такої проблеми є:

фітотерапія (після лікарської консультації)

лікарські засоби

фізичні вправи

Якщо для перших двох варіантів необхідна консультація, то з останнім ви можете впоратись самотужки. Пропонуємо вам відео лайфхак мами-блогера, що показує, як легко, швидко і будь-де ви можете полегшити своїй дитині здуття животика.

Такі нехитрі маніпуляції допоможуть дитині, приберуть біль і заспокоять її. Не забувайте, що вихід газоутворення близько 15-20 разів на день для немовлят є нормою, якщо ж ви все ж турбуєтесь щодо цього процесу, можете вести щоденник харчування, який допоможе вам знайти оптимальні та «небезпечні» продукти для животика вашої дитини.

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