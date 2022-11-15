Як відчистити дверцята духовки: простий і дешевий спосіб

Видалити коричневі плями жиру, які з часом покривають дверцята духовки настільки щільно, що через скло вже не видно, що там відбувається всередині, не так просто.

Дверцята духовки стають брудними й жирними досить швидко, і засоби для миття духовки, навіть доволі дорогі, не завжди можуть впоратися з коричневими плямами, що утворилися зі шматочків їжі, шарів жиру і згорілого паперу для випічки.

Бруд та жир заважають нам бачити наші страви в процесі приготування без відкривання дверцят. Крім того, регулярне очищення духовки не лише покращує її зовнішній вигляд, а й може підвищити ефективність її роботи.

Якщо дверцята духовки потребують очищення і жодні звичні засоби не допомагають, спробуйте скористатися досвідом фанатів чистоти зі сторінки в Facebook, що належить експертці з прибирання місіс Хінч. Видання Еxpress.co.uk опублікувало найпопулярніший лайфгак, який точно спрацює.

Зі 100 коментарів найпопулярнішою порадою було використання вологих таблеток для посудомийної машини. Таблетки для посудомийних машин навіть назвали чудотворним продуктом під час очищення духовок однією з фанаток прибирання.

Все, що вам потрібно зробити, це намочити таблетку для посудомийної машини і трохи почистити нею скло. Обов'язково час від часу у процесі чищення занурюйте таблетку у воду, щоб вона залишалася вологою і не дряпала скло. Після цього протріть поверхню мильною губкою.

Таблетки для посудомийних машин виготовлені з концентрованого мийного засобу, тому вони такі ефективні, якщо користуватися ними для очищення духовки від жирних плям.

Крім того, тверді порошкові таблетки мають абразивну поверхню, яка допомагає видалити прилиплі плями, але водночас їхня поверхня достатньо ніжна, щоб не подряпати скло духовки, особливо якщо таблетку злегка намочити перед використанням.

І одна з найголовніших переваг таблеток для посудомийної машини як засобу для очищення духовки — їхня дешевизна. Однієї пігулки вам вистачить, щоб очистити всю духовку.

Читайте також: