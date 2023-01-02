Як винести ялинку, не засипавши голками все довкола: корисний лайфгак

Зимові свята рано чи пізно закінчаться і тоді перед нами постане питання: як винести ялинку, щоб потім не довелося весь рік діставати ялинкові голки з найнесподіваніших місць.

Тим, хто з жахом думає, скільки часу доведеться витратити на прибирання голок після виносу ялинки, ми пропонуємо скористатися простим лайфхаком, яким поділилася блогерка Дженні.

Вона пояснила, що прибирати ялинку — одна з найбрудніших робіт, але тільки не в тому випадку, якщо у вас є старе простирадло.

Її партнер на відео тестує хак, який вони назвали "Treerito". Чоловік кладе старе простирадло на підлогу у вітальні, а потім кладе на нього ялинку. Далі він обертає простирадло навколо дерева і пов'язує простирадло вузлами, щоб зробити ручки, за які зручно нести ялинку.

Секрет цього методу в тому, що простирадло надійно утримує голки і таким чином вам не доведеться потім підмітати та пилососити голки у вітальні, ліфті та на сходах.

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