Як виростити дитину, яка буде любити природу

Дітям подобається проводити час на природі, адже це світ, який вони прагнуть досліджувати. Щоб гаджети з часом не захопили всю увагу вашої дитини, треба змалечку підтримувати в неї цікавість до природи й захоплення від ігор на свіжому повітрі.

Якщо ви прагнете привчити дитину до природи, видання Run Wild My Child розповіло, як це зробити та виростити здорову, щасливу та незалежну людину, яка буде з радістю проводитичас на природі.

Навіщо дитині любити природу

Сьогодні наше життя сповнене технологій, блакитних екранів, соціальних мереж та відеоігор. Треба розуміти, що це те, з чим дитина буде йти по життю. Хоча це неминуче, все ж варто збалансовувати час використання ґаджетів та прогулянок на свіжому повітрі.

Як не дивно, але часті прогулянки та любов до природи можуть вплинути на те, ким дитина стане у майбутньому. Любов до природи залишиться на все життя, якщо батьки будуть послідовно та цілеспрямовано привчати до цього дітей та молодь.

Знайомство з природою

За кожної можливості намагайтеся виводити дитину на вулицю. Ці перші враження від природи створюють основний зв’язок із нею. Гуляйте з дитиною у парках або лісі, туристичними стежками. Беріть малечу на пляж і дозвольте їй плескатися у воді чи грати з піском. Нехай дитина досліджує світ руками, торкаючись різних текстур трави та навіть бруду.

Природа — це чуттєвий досвід для всього тіла. Залучайте дитячі відчуття, запитуючи, що вона бачить і чує, заохочуючи її помічати різноманітні аспекти навколишнього середовища. Дозвольте дитині виходити на вулицю навіть у погану погоду. Дощ або сніг — все одно цікаво, але потурбуйтеся про відповідний одяг, щоб маля не промокло та не захворіло.

Веселощі на природі

З більшою ймовірністю дитина захоче пограти на вулиці, якщо їй там буде весело.

Запрошуйте друзів разом пограти на природі;

Пробуйте нові види спорту на природі;

Заплануйте пікнік у парку чи просто замовте доставлення піци;

Вирушайте на велосипедну прогулянку;

Вирушайте у сімейний похід;

Запускайте повітряного змія;

Посадіть щось разом;

Просто поспостерігайте за птахами;

Займіться риболовством.

Спостерігайте за тим, як дитина поводиться на природі, що їй цікаво. Можливо, вашій дитині подобаються гострі відчуття та вона обожнює стрибати або лазити по деревах. Можливо, вона любить воду та тупотіння ніжками в ній. Пристосуйте прогулянки до того, що їй цікаво.

Будьте уважні

Під час виховання дитини, яка цінує природу, важливо не бути нав’язливими та не перетворювати час на свіжому повітрі на обов'язок. Прагніть заохотити її вийти на вулицю та насолоджуватися природою, але без тиску. Якщо в якийсь із днів дитина не хоче грати на вулиці, пам'ятайте, що ви завжди можете запропонувати їй прогулянку трохи пізніше чи взагалі наступного дня.

Памʼятайте, не існує одного правила привчання до прогулянок для всіх. Кожна дитина індивідуальна. Комусь може подобатися кататися на велосипеді чи плавати, а комусь подобаються прогулянки в парку або лісі. І те, і інше добре.

Час пригод

Коли мова йде про пригоди, не мається на увазі підкорення гори, стрибки з парашутом або щось подібне. Пригоди для дитини можуть бути такими ж простими, як дослідження струмка, лазання на дерево або будівництво форту з гілок чи піску.

Робіть більше фото

Цікаво, але більшість дітей люблять дивитися фотографії себе та тих, кого люблять. Тож, якщо ви будете робити фото ваших пригод, а потім разом їх передивлятися, згадуючи приємні моменти, це може пробудити у дитині юного "Індіана Джонса". Здається діти не пам’ятають сліз, ниття чи свого невдоволення чимось, вони дивляться фото та згадують лише хороші моменти.

Станьте прикладом для наслідування

Як виростити дитину, яка буде любити природу / Фото: Credits

Дуже важливо пам’ятати, що діти вчаться споглядаючи. Дитина спостерігає за навколишнім середовищем і людьми зі свого оточення. Отже, ви повинні подавати своїй дитині позитивний приклад. Якщо хочете виховати дитину, яка любить природу, ви маєте всіма способами показувати їй власну зацікавленість.

Дозвольте малечі доторкнутися до природи та стати її частиною, не боячись навіть забруднитися. Дозвольте їй лазити по деревах і йти на здоровий ризик, моделюючи безпечний вибір, не вселяючи їй страху. Коли дитина бачить, що дорослим комфортно на природі, їм теж комфортно.

Життя орієнтоване на природу

Ви можете зробити разом багато дрібниць для дому з натуральних матеріалів, які збирали разом. Встановіть годівницю за вікном і облаштуйте місце для спостереження за птахами. Посадіть декілька кімнатних рослин та спостерігайте разом, як вони ростуть. Можна посадити маленькі томати та збирати врожай.

Сімейні традиції на природі

Започаткуйте веселі традиції на свіжому повітрі зі своєю родиною, щоб протягом року та кожного року відзначати якісь події. Наприклад, можна ходити в похід у перший день літніх канікул або в останній день вересня. Влаштовуйте вечері на свіжому повітрі, щоб святкувати зміни сезонів. Подумайте про нічний похід з наметами навесні, щоб послухати жаб і ранні пісні пташок. Зробіть вихід на свіже повітря обов'язковою частиною певних свят.

Дозвольте дитині бути собою

Як виростити дитину, яка буде любити природу / Фото: Credits

Робіть разом руханку на свіжому повітрі, купайтеся у ставках, грайте у хованки та не сваріться, якщо дитина забруднилася чи щось порвала. Обирайте одяг відповідно до прогулянок. Це повний сенсорний досвід, особливо для малечі, яка прагне відкривати новий світ навколо себе.

Книжки про природу

Існують сотні як художніх, так і науково-дослідних дитячих книжок про природу. Будь-яка з таких книг допоможе побудувати зв’язок між дитиною та природою. Можна завітати до місцевої бібліотеки та обрати щось цікаве. Це чудовий безкоштовний спосіб дізнатися щось нове, а бонусом стане те, що дитина буде звикати до читання.

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