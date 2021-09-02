Як зробити харчування дитини здоровим: поради дієтологині

Дитині необхідно прищеплювати корисні звички в харчуванні з дитинства.

Вересень для всіх - і батьків, і школярів, - невідворотний і неминучий, як і закінчення літа. Тому збираємо дітей до школи і після тривалих канікул під новим кутом дивимося на харчування дитини в школі і вдома. Згадуємо, як правильно побудувати харчування, які продукти додаватимуть школяреві сил для засвоєння нових знань. І пам'ятаємо, що від того як він харчується, залежить робота імунної системи, органів травлення, підтримання нормальної ваги і зросту, розвитку когнітивних процесів та й здоров'я загалом.

У сучасної дитини величезна кількість спокус у їжі. Звідусіль реклама батончиків, чипсів, сухариків, газованих солодких напоїв, йогуртів і молочних десертів із наповнювачами та інших солодощів. Саме ці "продукти" найчастіше школярі вважають найкращими на перекус, а часом і на інші приймання їжі. Хоча всім добре відомо, що надмірне споживання солодощів, випічки, солодких напоїв не вписуються в межі здорового харчування, вони призводять до змін в обміні речовин. Підвищуються ризики появи зайвої ваги і ожиріння, а надалі розвитку цукрового діабету. І не тільки. Від таких продуктів стрімко псуються зуби, травна система, шкіра і т. д.

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Тому дитині необхідно прищеплювати корисні звички в харчуванні з дитинства. Деякі звички особливо важливі - режим харчування, регулярний повноцінний сніданок (вдома або в школі), пиття води, виключення "сміттєвої їжі".

Низка харчових продуктів у раціоні дитини мають особливу важливість. Наприклад, у дітей підвищена потреба в білках. Адже вони швидко ростуть. Тому в раціоні завжди повинні бути продукти-джерела повноцінного білка - кисломолочні напої, сир, риба, птиця, м'ясо, яйця.

Для нормальної функції кишківника потрібна клітковина. Тому рекомендовано приймати щодня 4-5 порцій овочів і фруктів, їсти каші. Овочі і фрукти повинні займати не менше половини денної тарілки здорового харчування, а крупи і злакові - 1/3. Ці продукти забезпечують організм широким спектром вітамінів і мінералів, необхідних для росту і розвитку

Оптимальне чотириразове харчування. А їжу можна розподілити так - на сніданок – 25%, обід - 35%, перекуси - 20 %, вечеря - 20%. Продукти багаті білком (м'ясо, рибу) ліпше давати в першій половині дня, на вечерю молочну і рослинну їжу. Склад кожного приймання їжі, безумовно, потрібно підбирати індивідуально. Організму, що зростає, також необхідна достатня кількість жирів і вуглеводів на добу. Всі будівельні матеріали для кісток і м'язів дитина отримає саме з їжею.

Треба стежити за тим, щоб школяр отримував достатню кількість води і не харчувався всухом'ятку. Основним напоєм дітей, повинна бути вода. І слід обмежити доступ до підсолоджених напоїв.

Причин, щоб не харчуватися нормальною їжею, безліч. Одна з них, наприклад, завантаженість дітей в школі, а батьків на роботі, коли одним ніколи з'їсти їжу, а іншим колись її приготувати. Але на кону майбутнє дитини. Необхідно зібратися, все продумати, підготувати і обговорити з дитиною її раціон, знайти компроміси. Головне: давати з собою в школу таку їжу, яку дитина з'їсть, а не викине у смітник. Не треба вмовляти і змушувати з'їсти те, що вона не хоче. Не варто також заохочувати їжею за хороше навчання: шоколадкою, походами в ресторани фастфуду і т. д. Тому, окрім принципів здорового харчування, враховуйте вподобання та бажання вашого школяра. І вперед, в новий навчальний рік

Зі щоденного раціону бажано виключити або дуже обмежити:

солодощі, фруктові соки і нектари, солодкі газовані напої, солодкі глазуровані злакові (пластівці, кульки і т. д), солодкі молочні десерти. Надлишок цукру в раціоні призводить не лише до надмірної ваги, ожиріння, порушення гормонального фону у підлітків і карієсу. Це також порушує апетит і перешкоджає вживанню продуктів з менш інтенсивним і природним смаком.

Солоні закуски - чипси, крекери і солоні палички. Це джерело не лише надлишку солі, але і канцерогенних транс-жирів і алергенних харчових добавок. Їжа школяра повинна бути і смачною, і корисною.

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